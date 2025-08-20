Anticipan cortes en verano

La Nación admite que habrá dificultades en la generación de energía

La Casa Rosada reconoce que no hay la capacidad instalada frente a picos de consumo típicos del calor. En diciembre cumplirá dos años la gestión que busca despertar interés de los inversores privados y mientras tanto aplica su plan de "obra pública cero".