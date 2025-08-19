El gobierno nacional habilitó la circulación de bitrenes en el país

El gobierno nacional liberó mediante la Resolución 1196/2025 la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) en todas las rutas argentinas lo que permitirá, según el gobierno, un ahorro significativo en los costos de logística de alrededor del 40%, uno de los más importantes y desproporcionados respecto del resto del mundo que tiene el sector productivo argentino y que le quitan competitividad, según lo reflejan las distintas entidades del sector.
En la provincia de Santa Fe la circulación de bitrenes de hasta 60 toneladas fue autorizada mediante la Resolución 360/25 de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que garantizará el tránsito de vehículos pesados que vienen de provincias del centro y norte argentino hacia los puertos santafesinos. De hecho, la semana pasada se realizó una prueba técnica en el puente de Monje, en el kilómetro 63 de la Autopista Rosario–Santa Fe, como parte del proceso de evaluación estructural para habilitar corredores seguros.
El mapa publicado por Sturzenegger en X.
En un extenso posteo publicado en la red X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y explicó que hasta ahora, los bitrenes de mayor porte solo podían circular por tramos muy específicos que cubrían apenas un tercio del total de las rutas nacionales y en la hipótesis de que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias.
La publicación de Sturzenegger en X.
"La justificación de la restricción era que había rotondas o segmentos donde los bitrenes, por tamaño, no logran circular. Pero pensándolo un poco esto no tiene lógica alguna. Hay calles angostas por las que un camión común no puede circular, puentes con capacidad máxima que es superada por camiones comunes, o alturas máximas que hay que observar, etc.; pero nada de eso lleva a la necesidad de exigir un permiso previo de circulación. ¿Un permiso para recordarle a un camionero con un camión de 5 metros de altura que no pase por debajo de un puente con una altura de 4 metros? No tiene sentido ese permiso. ¿Por qué se pedía para los bitrenes? La verdad es que era incomprensible", explicó el ministro.
A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente por el 100% de la red vial nacional, a pesar de que muchos tramos se encuentran intransitables por su estado, tal como es reflejado por quienes transitan en ella, sin diferenciar por tamaño, y solo se requerirá permiso en 55 curvas montañosas muy pronunciadas que, por su radio de giro cerrado, obligarían a cortar el tránsito. En tanto en los tramos afectados por capacidad máxima de puentes bastará con que el peso bruto del vehículo no exceda la capacidad máxima de la estructura (como es hoy para cualquier camión y cualquier puente de Argentina), sin necesidad de permiso.
