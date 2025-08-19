Autorizan nuevamente la venta de acciones de cuatro empresas hidroeléctricas argentinas

El gobierno nacional autorizó la transferencia y venta de acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la titularidad de Energía Argentina S.A.
Se trata de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la titularidad de Energía Argentina S.A.
El gobierno nacional autorizó la transferencia y venta de acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la titularidad de Energía Argentina S.A.
Fue mediante el Decreto 590/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial de Nación, el cual cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será responsable de llevar a cabo un Concurso Público Nacional e Internacional para la venta de estas acciones.
“Dispónese que las actuales Concesionarias ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANÓNIMA (concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados), ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (concesionaria del Complejo Hidroeléctrico El Chocón-Arroyito), AES ARGENTINA GENERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Alicurá) y CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA (concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila) continuarán operando los Complejos Hidroeléctricos que les fueron oportunamente otorgados en concesión, en tanto remitan, dentro de los CINCO (5) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto”, detalla el documento.
“En caso de no producirse la adhesión referida en el artículo 2° las concesionarias mencionadas estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a NOVENTA (90) días hábiles, con el fin de que el ESTADO NACIONAL adopte los recaudos necesarios para la continuidad de la actividad”, agrega el texto oficial.
El pasado viernes 8 de agosto ya se había autorizado por Boletín Oficial la venta de las acciones y nuevas concesiones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Según el texto, la operación se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional a manos del Ministerio de Economía, que aún se encuentra dentro del plazo de 60 días establecido.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.