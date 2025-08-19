Nuevo temario incómodo para el gobierno

Congreso nacional: sesión en Diputados y Senado con intensa agenda en comisiones

La Cámara baja está convocada el miércoles a las 12, para debatir cuatro vetos del Ejecutivo, comisión $Libra y recursos para los gobernadores. Del otro lado habrá actividad de comisión para tratar varias emergencias que tienen media sanción y debatir la conformación de la Corte, en este caso con una disertante santafesina.