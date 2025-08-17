Con uniforme militar, Milei encabezó un almuerzo por San Martín junto a los granaderos
En el Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, el presidente recibió al Regimiento de Granaderos a Caballo para un almuerzo en Balcarce 50. El gesto buscó reforzar el vínculo con las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri.
Milei encabezó un almuerzo por San Martín junto a los granaderos. Crédito: @OPRArgentina
La actividad, que no formó parte de un acto oficial ni protocolar, reflejó un interés claro del mandatario por estrechar vínculos con las Fuerzas Armadas, un sector clave en la historia y la identidad nacional argentina.
La actividad no formó parte de un acto oficial ni protocolar. Crédito: @OPRArgentina
Un almuerzo simbólico en la sede del Gobierno
El encuentro tuvo lugar en la histórica residencia de Gobierno, donde Milei estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la diputada nacional Lilia Lemoine. Además, participó Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Contenidos de Activos Digitales, quien recibió un reconocimiento por su labor en la difusión de los contenidos oficiales del Ejecutivo.
Durante el almuerzo, el presidente saludó personalmente a los soldados que estaban de guardia, mostrando un gesto de respeto y reconocimiento hacia quienes custodian uno de los símbolos más importantes de la Nación.
Este gesto sencillo, pero cargado de significado, se enmarca en una intención clara de fortalecer el diálogo y la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, cuya historia está íntimamente ligada con la figura del Libertador San Martín.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la foto que Milei compartió junto al ministro de Defensa, Luis Petri, ambos sonrientes. Esta imagen fue interpretada por analistas políticos como una señal de unidad institucional, donde se visualiza el compromiso del Gobierno con la defensa y el resguardo de los valores patrios.
En paralelo, la figura del ministro gana protagonismo en el plano político: Petri será candidato a diputado nacional por Mendoza en las próximas elecciones legislativas. Su postulación forma parte de una estrategia del oficialismo para proyectar figuras clave dentro del Congreso y garantizar representación sólida en las provincias, especialmente en un distrito de peso como Mendoza.
Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri.
Foco en el legado y la memoria histórica
Si bien la vestimenta de Milei generó cierta atención mediática, el verdadero mensaje del almuerzo estuvo en la oportunidad de compartir un momento de proximidad con los Granaderos, cuerpo militar emblemático fundado por San Martín. Esta acción se interpretó como una reafirmación del compromiso con los símbolos nacionales y con la memoria histórica que representa el 17 de agosto.
El encuentro sirvió para homenajear al prócer en un contexto menos formal, apostando a la humanización de la figura presidencial y a la difusión de valores históricos en la agenda política del Gobierno.
