En Casa Rosada

Con uniforme militar, Milei encabezó un almuerzo por San Martín junto a los granaderos

En el Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, el presidente recibió al Regimiento de Granaderos a Caballo para un almuerzo en Balcarce 50. El gesto buscó reforzar el vínculo con las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri.