Javier Milei recibirá a Daniel Noboa en la Casa Rosada el 21 de agosto.

El presidente Javier Milei recibirá el próximo jueves 21 de agosto a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
El presidente argentino se reunirá con su par ecuatoriano, recién reelecto, para dialogar sobre política económica y cooperación bilateral. Ambos comparten un vínculo con Donald Trump y afinidad en planes de ajuste estatal.
El mandatario ecuatoriano fue reelecto en abril pasado y viene de anunciar un plan de ajuste estatal en línea con la “motosierra” que pregona Milei. Además, ambos comparten vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fueron invitados a su ceremonia de investidura.
En julio, la administración de Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios y secretarías como parte de un plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal.
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, indicó en conferencia de prensa que el Gobierno decidió reducir de 20 a 14 los ministerios y de nueve a tres las secretarías.
“Esto significa que se reducen en un 41% el número de carteras de Estado que conforman el Poder Ejecutivo”, precisó Jaramillo.
En ese sentido, detalló que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Inversiones se fusionarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que el Ministerio de Turismo se integrará al de Producción, Comercio Exterior y Pesca.
Asimismo, los ministerios del Deporte, Cultura y Patrimonio, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se unificarán al Ministerio de Educación; y el Ministerio de Ambiente pasará al de Energía y Minas.
Jaramillo añadió que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusionará al Ministerio de Gobierno, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 quedarán bajo la órbita del Ministerio del Interior.
“La supresión de partidas está basada en criterios de eficiencia”, apuntó, tras señalar que la medida no afectará a médicos, enfermeras, maestros, policías y militares.
Cada acción coincide con las políticas de ajuste estatal que impulsó Milei en el inicio de su gestión en diciembre de 2023, lo que anticipa una agenda de cooperación y alineamiento político entre ambos gobiernos.
