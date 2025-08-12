#HOY:

Cambios en la unidad médica presidencial: quién fue designado

Javier Milei tiene nuevo médico, siendo el tercero de la gestión. Fue mediante el decreto 573/2025 publicado en el Boletín Oficial.

El Dr. Cristian Luis Martelletti. Crédito: Presidencia
 9:54
 / 

Se oficializó el cambio de médico presidencial de Javier Milei, el cual ya estaba ejerciendo desde el 1 de agosto.

El doctor Manuel Emilio Estigarribia deja de ser el director de la Unidad Médica Presidencial (UMP), perteneciente a la Secretaría General de la Presidencia, pasando el cargo al doctor Cristian Luis Martelletti, quien seguirá siendo subsecretario.

El doctor Manuel Emilio Estigarribia deja de ser el médico presidencial.El doctor Manuel Emilio Estigarribia deja de ser el médico presidencial.

La rotación se publicó este martes 12 de agosto en el Boletín oficial de Nación mediante el Decreto 573/2025 que cuenta con las firmas del propio Milei y Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros.

“Que atento la renuncia presentada por el doctor Manuel Emilio ESTIGARRIBIA al citado cargo de Director de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en el que fuera designado por el Decreto N° 292/24, es que procede aceptar la misma”, detalla el documento oficial.

Es el segundo cambio en poco más de un año. Estigarribia había sido designado en abril de 2024 en lugar de Diego Andrés Hoffmann, quien duró aún menos tiempo ya que estuvo desde el comienzo de gestión hasta la primera transición.

El presidente Javier Milei y su omnipresente hermana Karina, "El Jefe". Archivo El LitoralKarina, "El Jefe", a cargo de la Secretaría de la Presidencia.

En el comienzo de la era Milei, la UMP fue una de las noticias del recorte, pasando de 62 a 38 contratos y bajando el status del encargado del área de Secretario a Subsecretario.

De momento, no hay un comunicado de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación por fuera de la notificación oficial del Boletín.

Decreto 573/2025 by El Litoral

