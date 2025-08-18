Monteverde: "Hasta las 23:40 en el campo popular había dos o tres listas en ciernes"
Elogios a la unidad e incluso para quienes no presentan nóminas, tras no lograr acuerdos partidarios. El partido Ciudad Futura, aliado del peronismo y, "un proceso de renovación que continúa", ahora con Caren Tepp, su esposa.
El ahora convencional opinó sobre el cierre de listas. Crédito: Manuel Fabatía
En las elecciones de convencionales por Distrito Único del pasado 13 de abril, Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura en Rosario, logró con Más para Santa Fe (del PJ) 216.603 votos, el 7.64%, en una elección en la que superó a La Libertad Avanza y a Somos Vida y Libertad.
Al proceso de la campaña electoral previo a ese segundo lugar en los comicios habló el dirigente que considera que ahora, con la candidatura de la concejala Caren Tepp el "campo popular (...) sostiene el proceso de renovación que iniciamos para renovar la política provincial y para unirnos que es lo que la gente nos ha pedido en cada reunión".
"Estamos acá para demostrar a la sociedad que se puede vivir de otra manera", dijo. Crédito: Manuel Fabatía
La nómina que cerró el PJ fue una sorpresa, y tiene a su esposa como primera candidata a diputada nacional por Santa Fe. Le siguen el kirchnerista Agustín Rossi, la camporista Alejandrina Borgata y Oscar "Cachi" Martínez, del Frente Renovador.
"Estamos muy contentos y sentimos que es un gran desafío el que viene por delante, independientemente de los nombres acá el gran objetivo era darle continuidad al proceso que se inició con las elecciones y se profundizó con la Convención Constituyente en el campo popular, estar todos juntos pero también ofrecerle a la sociedad la renovación que espera: no es solo de nombres o de caras, es de sueños, de ideas y de empezar a construir un futuro mejor".
"Lo dije en toda la campaña, hay una mayoría social en la Argentina que no está de acuerdo con el rumbo que lleva el país, la provincia y muchas de nuestras ciudades que siente que cada vez trabaja más, pero tiene menos y cada vez vive peor. Estamos acá para demostrar a la sociedad que se puede vivir de otra manera, queremos ser la voz de todos los que nos miran y sienten que la política no les habla: logramos la unidad", subrayó.
Ante una consulta, confirmó que hasta las 23.40 del domingo 17 (el cierre de listas era a la hora cero) "en el campo popular había dos o tres listas en ciernes y hubo esfuerzos de todos que yo quiero destacar para acordar una sola" nómina. "Si hoy la noticia fuera que hay más de una lista sería una mala noticia", insistió.
En el mismo tren de elogios internos para con el peronismo y sus aliados, dijo que quienes no tienen candidaturas en los primeros lugares de la lista (o en ninguno) dentro de Más para Santa Fe también han aceptado la decisión de la mayoría y destacó que no van por separado "para no confundir" al electorado.
