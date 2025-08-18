Cierre de candidaturas del PJ

Monteverde: "Hasta las 23:40 en el campo popular había dos o tres listas en ciernes"

Elogios a la unidad e incluso para quienes no presentan nóminas, tras no lograr acuerdos partidarios. El partido Ciudad Futura, aliado del peronismo y, "un proceso de renovación que continúa", ahora con Caren Tepp, su esposa.