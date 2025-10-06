Resolución

El Gobierno fijó nuevos precios para el bioetanol de caña y de maíz

La Secretaría de Energía actualizó los valores de referencia del biocombustible que se mezcla con las naftas. El litro elaborado a base de caña de azúcar se pagará a $891,286 y el de maíz a $816,887. La medida busca evitar distorsiones en el mercado y mantener el equilibrio de precios en surtidor.