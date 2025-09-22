Secretaría de Energía

El Gobierno fijó un nuevo precio para el biodiesel que se mezcla con gasoil

La Secretaría de Energía estableció en $1.436.861 por tonelada el valor mínimo de adquisición del biodiesel durante septiembre. La medida busca dar previsibilidad al sector y asegurar el abastecimiento en medio de la emergencia económica.