Productores de biocombustibles reclaman tras "14 meses a pérdida"

"Los funcionarios reconocieron que la Secretaría de Energía ha fijado precios de comercialización del Biodiesel por debajo de los costos de producción durante 14 meses consecutivos con el argumento de mantener los precios en surtidor".
Plantean que el reconocimiento de los costos de producción no implicaría presión inflacionaria sobre el costo de combustibles en surtidor.
El párrafo pertenece a un comunicado de tres cámaras que reúnen a productores de biodiésel, que se mezclan con los hidrocarburíferos que se expenden en surtidores de todo el país. Se trata de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
Sus directivos se reunieron este martes en el ministerio de Economía con Daniel González, Secretario Coordinador de Energía y Minería, y con Federico Veller, Subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos.
"Las cámaras, de manera contundente y aportando estudios económicos y estadísticos, mostramos que, del universo de participantes en el sector de combustibles líquidos: petroleras, proveedores de insumos (metanol y aceites), productores de bioetanol y el mismo Gobierno Nacional (que aumentó impuestos); sólo el sector productor de biodiésel está operando a pérdida desde el mes de Julio 2024.
"Asimismo esgrimimos que aumentar el precio del biodiésel conforme establece la normativa vigente (Res. 963/23) significaría un impacto en surtidor de sólo $12 por litro y a la vez permitiría a las plantas operar sin pérdida".
Señalan los empresarios que "este ínfimo incremento no es inflacionario bajo ningún punto de vista, ya que se trata apenas de un ajuste de precio relativo. El Secretario Coordinador Daniel González se comprometió a evaluar nuevamente esta problemática con el Ministro Luis Caputo a fin de analizar soluciones posibles dentro de un contexto político económico de alta volatilidad y a fin de evitar profundizar la crisis del biodiésel".
La situación de quebrantos en la provisión de biodiésel al mercado interno se da tras "el peor semestre de los últimos 16 años" en materia exportadora. Marcelo Kusznierz, titular de Carsfe, señaló que se exportaron solo 30,000 toneladas, lo que termina de impactar -en este caso son las grandes productoras- en una de las economías que distinguen a la industria santafesina.
En cuanto al rol de las Pymes -unas 25 plantas operan en Santa Fe- Kusznierz ha señalado que las petroleras importan gasoil a un diferencial que les permite ganancias que no se trasladan al consumidor, postergando sus obligaciones legales de uso del biodiésel de industria nacional.
