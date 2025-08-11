Suben los precios del bioetanol en agosto: cuánto costará el litro
La Secretaría de Energía fijó los valores mínimos de adquisición para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz. Regirán durante todo agosto de 2025 y se aplicarán a la mezcla obligatoria con nafta.
El Gobierno nacional actualizó los precios del bioetanol que se utiliza para la mezcla obligatoria con nafta. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 341/2025, fija nuevos valores mínimos para el producto elaborado tanto a partir de caña de azúcar como de maíz, y regirá durante todo el mes de agosto.
Suba de precios
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció que, a partir de la publicación de la resolución, el precio mínimo de adquisición del bioetanol de caña de azúcar será de $824,044 por litro, mientras que el bioetanol elaborado a base de maíz costará $755,258 por litro.
Estos valores corresponden a operaciones de comercialización en el mercado interno y se aplican exclusivamente al bioetanol destinado a su mezcla obligatoria con nafta, según lo dispuesto por la Ley 27.640, que regula toda la cadena de producción, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles en el país.
La resolución también aclara que el plazo de pago para la compra de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.
Contexto y razones del ajuste
El ajuste de precios se enmarca en el procedimiento definido por la Resolución 373/2023 y su modificatoria, que permiten revisar los valores cuando existen desfasajes entre los costos reales de producción y los precios establecidos, o bien cuando estos generan distorsiones en el precio final de los combustibles en el surtidor.
La Secretaría de Energía argumentó que, en el contexto económico actual, es necesario evitar que los precios de los biocombustibles provoquen aumentos significativos en el costo de la nafta, al mismo tiempo que se busca garantizar la sustentabilidad de la producción de bioetanol.
El organismo recordó que la Ley 27.640 reemplazó marcos regulatorios anteriores, dejando sin efecto las disposiciones de las leyes 23.287, 26.093 y 26.334, junto con sus reglamentaciones, que incluían mecanismos previos para la fijación de precios.
En julio de 2025, ya se había realizado una actualización de los precios mínimos para ambos tipos de bioetanol. Ahora, con el nuevo valor para agosto, el Gobierno busca acompañar la evolución de los costos y mantener el equilibrio entre productores, comercializadores y consumidores.
Emergencia económica
La actualización de los precios se da en un contexto de emergencia pública declarada por el Decreto 70/2023 y reforzada por la Ley 27.742, que abarca las áreas administrativa, económica, financiera y energética, entre otras.
Esta situación, vigente hasta al menos el 31 de diciembre de 2025, permite al Poder Ejecutivo tomar medidas rápidas para corregir distorsiones en los mercados y garantizar el abastecimiento de insumos clave.
En ese marco, la revisión mensual de los precios del bioetanol cobra especial importancia, ya que se trata de un componente esencial en la mezcla de combustibles fósiles que se expenden en todo el país. Cualquier variación en su valor impacta directamente en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Qué es el bioetanol y para qué se usa
El bioetanol es un biocombustible obtenido principalmente a partir de la fermentación de azúcares presentes en cultivos como la caña de azúcar o el maíz. En Argentina, su uso está regulado y debe mezclarse de forma obligatoria con las naftas que se comercializan al público, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones contaminantes.
La Ley 27.640 establece los porcentajes de mezcla y otorga a la Secretaría de Energía la autoridad para fijar los precios mínimos de adquisición, garantizando así condiciones estables para los productores y un suministro sostenido para el mercado interno.
