Suben los precios del bioetanol en agosto: cuánto costará el litro

La Secretaría de Energía fijó los valores mínimos de adquisición para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz. Regirán durante todo agosto de 2025 y se aplicarán a la mezcla obligatoria con nafta.