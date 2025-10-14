Datos del INDEC

La inflación de septiembre impactó menos en la canasta básica que en el índice general de precios

El organismo informó que el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) y total (CBT) subió 1,4% en septiembre, registrando un incremento menor al del IPC que se ubicó en 2,1% en el noveno mes del año.