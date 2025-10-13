Las ventas minoristas pymes volvieron a caer en septiembre

Las ventas minoristas pymes retrocedieron en septiembre el 4,2% respecto del mismo mes del año pasado y el 2% comparado con agosto de 2025, la sexta caída intermensual consecutiva, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. En los primeros 9 meses de 2025 las ventas acumulan un incremento interanual del 5%.
Las caídas interanuales se registraron en todos los rubros, siendo el Textil e indumentaria (-10,9%) el que más se retrajo, seguido de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%), Perfumería (-6%), Calzado y Marroquineria (-4,3%), Alimentos y bebidas (-3,1%), Farmacia (-1,4%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-0,5%).
Índice de ventas minoristas.
Respecto de la situación económica de los comercios minoristas, se redujo algo más de 7 puntos porcentuales la cantidad de comerciante que percibieron una mejora, mientras que el 55% opinó que que se mantuvo igual al año pasado y el 38% advirtió un empeoramiento de las condiciones, tres puntos porcentuales que en el mes de agosto.
Variaciones por rubro.
Aún en este contexto de deterioro de las condiciones económica producto de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los argentinos, el endeudamiento de los hogares, la falta de estímulos comerciales como los planes de pago en cuotas y el impacto de la incertidumbre económica y política del gobierno que toma medidas, muchas veces contradictorias, todos los días en el medio de un contexto electoral impactan de lleno en el comercio, las expectativas de mantienen altas.
Resumen ejecutivo.
Por ejemplo, el 47,6% de los comerciantes consultados prevé una mejora para el próximo año, el 41,5% considera que la situación se mantendrá sin cambios, y el 10,8% anticipa que será peor; en tanto el 60,1% dice que no es un buen momento para invertis, el 12% que sí lo es, y el 27,8% no respondió o no tiene una opinión definida.
