APyMIL alertó sobre la crítica situación de las pymes lácteas en Santa Fe y pidió diálogo urgente
La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APyMIL) manifestó su “profunda preocupación” por la combinación de factores que afecta la sustentabilidad del sector en la provincia. Propuso revisar las condiciones de pago de la leche cruda y avanzar en un esquema por sólidos útiles para resguardar empresas y empleos.
La entidad sostuvo que es su “responsabilidad visibilizarla y convocar a un diálogo urgente y constructivo”.
La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APyMIL) de Santa Fe expresó, mediante la Circular Nº 04/2025, su “preocupación ante la compleja situación por la que atraviesa el sector pyme lácteo regional”. La entidad sostuvo que es su “responsabilidad visibilizarla y convocar a un diálogo urgente y constructivo”.
En el comunicado, APyMIL recordó que “durante un extenso período las pymes realizamos un esfuerzo extraordinario para adaptarnos a precios de la materia prima que, si bien el mercado convalidaba, sabíamos que no eran sostenibles en el tiempo”. A pesar de ello, asumieron ese compromiso para acompañar la recomposición del sector primario.
Contexto
La comisión directiva remarcó además que, aún en contextos adversos, las pymes garantizaron siempre el retiro de la leche en su totalidad, poniendo sus instalaciones industriales y comerciales al servicio de la producción, y que esa responsabilidad no ha cambiado ni cambiará.
Sin embargo, advirtieron que hoy el escenario presenta una combinación de factores que compromete seriamente la continuidad de sus empresas
La entidad sostuvo que es su “responsabilidad visibilizarla y convocar a un diálogo urgente y constructivo”.
Entre ellos, detallaron: una sobreoferta de leche cruda, con volúmenes que se acercan a sus máximos estacionales; un mercado interno deprimido, con precios finales en caída entre un 5% y 10%; exportaciones restringidas, dificultadas por el tipo de cambio vigente y la pérdida de competitividad externa, empresas de referencia en crisis y constante aumento de costos en insumos, servicios y logística, que erosiona aún más la rentabilidad.
La entidad advirtió además que existe un desajuste estructural, dado que mientras los precios de venta caen, el valor de la leche cruda se mantiene alto, influenciado por actores de gran escala que no reflejan la realidad del sector pyme, lo que hace que la situación resulte insostenible.
En este contexto, APyMIL consideró necesario “revisar las condiciones de pago de la leche cruda y dar comienzo al pago por sólidos”, una medida que “es una necesidad compartida entre productores e industrias” y que debe implementarse articuladamente, “procurando que la misma tenga el menor impacto posible”, afirmaron desde la asociación.
Acciones
APyMIL confió en que, “con comprensión y responsabilidad conjunta, podremos atravesar esta etapa crítica y construir condiciones más justas y sostenibles para toda la cadena”.
En cuanto a los lineamientos de acción, APyMIL reafirmó su compromiso con “la defensa de los productores primarios” y propuso “avanzar con urgencia en un esquema de pago por sólidos útiles que reconozca la calidad y promueva una distribución más equitativa del valor”.
La entidad sostuvo que es su “responsabilidad visibilizarla y convocar a un diálogo urgente y constructivo”.
También destacó la importancia de sostener a las pymes industriales, que constituyen un entramado económico y social clave en la provincia.
Finalmente, la entidad convocó a productores, organismos públicos e instituciones a mesas de trabajo que permitan construir soluciones y llamó a los medios de comunicación a “visibilizar esta realidad, reconociendo el valor social, económico y cultural que representa” el sector.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.