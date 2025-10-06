Lechería

APyMIL alertó sobre la crítica situación de las pymes lácteas en Santa Fe y pidió diálogo urgente

La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (APyMIL) manifestó su “profunda preocupación” por la combinación de factores que afecta la sustentabilidad del sector en la provincia. Propuso revisar las condiciones de pago de la leche cruda y avanzar en un esquema por sólidos útiles para resguardar empresas y empleos.