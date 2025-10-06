Recuperación

Ventas de maquinaria agrícola: la facturación alcanzó $ 1,3 billones en un semestre con más de 8.500 unidades vendidas

El sector vendió 8.508 unidades entre enero y junio, marcando una recuperación del 27% interanual. Los tractores lideraron la facturación, mientras que los precios reales cayeron en casi todos los segmentos.