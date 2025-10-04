Números positivos

El trigo de la región núcleo con una expectativa de piso de 40 qq/ha

¿Qué importancia tiene este dato? En los 18 años de seguimiento del GEA/BCR, nunca el trigo estuvo a punto de comenzar el periodo crítico con un piso semejante de expectativas. Para ponerlo en números, el trigo 2025/26 se podría superar la barrera de producción de 7 Mt en la región.