Pedido

Coninagro Santa Fe: "La eliminación de retenciones debe ser una política de Estado permanente"

Tras el anuncio del Gobierno nacional de eliminar transitoriamente las retenciones a la exportación de granos y carnes hasta completar US$ 7.000 millones en ventas, Coninagro Santa Fe valoró la medida pero advirtió que no tuvo impacto en el productor agropecuario y reclamó previsibilidad y reglas claras para el sector.