Santa Fe ante la crisis: obras, apoyo a pymes y políticas laborales para sostener el empleo
El diputado provincial Joaquín Blanco advirtió sobre la caída del consumo y el aumento del desempleo, y destacó las acciones de la provincia para garantizar créditos a pymes, mantener la obra pública y mediar en los conflictos laborales.
La obra pública provincial sostiene la economía en tiempos de crisis. Crédito: Fernando Nicola.
La provincia de Santa Fe atraviesa un momento complicado a raíz de la combinación de inflación, caída del consumo y aumento del desempleo, según se desprende de los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
En este contexto, el diputado provincial Joaquín Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, advirtió sobre las consecuencias de la recesión: “El segundo trimestre de este año, los meses de abril, mayo y junio, fueron realmente muy graves porque demuestran un proceso de recesión, enfriamiento y decrecimiento de la actividad económica en la provincia de Santa Fe".
El diputado resaltó el dato preocupante del incremento del desempleo, así como el crecimiento de la demanda de un segundo ingreso. Según los datos oficiales, aproximadamente 120 mil santafesinos cuentan con un empleo principal pero requieren uno extra para cubrir sus necesidades básicas.
Asimismo, el consumo en supermercados cayó un 15% al comparar los primeros meses de 2025 con el mismo período de 2024, mientras que las consultas a la salud pública aumentaron casi un 40% en promedio, reflejando la mayor demanda por servicios médicos de ciudadanos que antes contaban con cobertura privada.
La “tormenta perfecta”
Blanco explicó que la apertura importadora y la volatilidad del dólar impactan directamente en las pequeñas y medianas empresas de la provincia: “Cuando uno va a un supermercado, se encuentra con productos alimenticios de cualquier país de Europa que salen igual o más barato que los producidos en la provincia de Santa Fe, con lo cual la apertura importadora le pega de lleno a nuestras pymes”.
El diputado también señaló que la situación económica genera un efecto directo sobre el empleo: “Tres de cada 10 empresarios piensan que durante este año van a reducir su personal. Con lo cual, esta tormenta perfecta de apertura importadora, aumento de la desocupación, caída del salario real, de consumo y cambio de las expectativas de positivas a negativas hace que prendamos las luces de alerta”.
El panorama se agrava para los trabajadores de sectores industriales, donde la pérdida de empleo es difícil de revertir. Blanco sostuvo que la combinación de factores macroeconómicos, desde las tasas de interés hasta la política fiscal, repercute en toda la economía provincial.
Blanco destacó la importancia de la obra pública para sostener el empleo.Crédito: Flavio Raina.
“Uno entiende que la macroeconomía manda. Cuando un presidente de un banco central, un ministro de economía fija la tasa de interés y el tipo de cambio, tiene un impacto en toda la economía más allá de que algunos territorios puedan verse beneficiados”, indicó.
Estrategias provinciales
Frente a este escenario, Blanco destacó tres medidas clave implementadas por la provincia para amortiguar los efectos sociales y económicos: mantener un alto nivel de obra pública,intervenir en conflictos laborales industrialesy otorgar créditos subsidiados a pymes.
“Hoy la obra pública se convirtió en contracíclica, genera empleo de manera directa y ese jornal que recibe el obrero no se da vuelta para comprar dólares, sino que va y compra alimentos en el almacén del barrio, mueve la economía territorial”, explicó.
La mediación del Ministerio de Trabajo provincial es clave. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
En materia laboral, el diputado subrayó la importancia de la mediación provincial ante la ausencia del Ministerio de Trabajo nacional: “Que el Ministerio de Trabajo de la provincia siga metido tratando de palear la situación de los grandes conflictos laborales, para que el sueldo se pague en cuotas, pero evitar los despidos masivos de empleos industriales”.
Finalmente, Blanco remarcó la necesidad de apoyar a los empresarios santafesinos con financiamiento accesible: “Para que pueda recomponer capital de trabajo, al menos que tengan acceso al crédito para poder reponer los insumos, para poder tener la rueda girando y que no se corte la producción esperando para que haya un cambio de tendencia”.
