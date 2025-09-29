Mes de la Industria en Santa Fe

Cristian Fiereder: “La industria santafesina lidera la región centro pero necesita infraestructura y reglas claras”

En el Mes de la Industria, Cristian Fiereder, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, analizó la coyuntura productiva, el rol de la región centro y la necesidad de políticas a largo plazo. “Santa Fe es líder en empleo industrial, pero el sector enfrenta una competencia desleal y falta de previsibilidad”, advirtió.