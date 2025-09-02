"El mundo ha vuelto a poner en valor a la industria y Santa Fe tiene una matriz productiva ideal para sumarse"
El presidente de la UISF, Cristian Fiereder aseguró que el Área Metropolitana local tiene todas las ventajas necesarias para incorporarse con éxito al nuevo orden económico. Destacó las políticas que la provincia y la municipalidad tienen para el sector.
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, propuso "conectar el talento de nuestros jóvenes con el potencial de nuestras pymes, y así, generar muchas más, aprovechando la heterogeneidad productiva que ya nos distingue".
Foto: Luis Cetraro
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, pidió terminar con "la mirada centralista que desatiende al interior productivo", en un contexto donde el péndulo argentino va de un modelo que subsidia al Amba a otro que transfiere ganancias al sector financiero; advirtió que el sector "no pasa por la mejor de las situaciones", con la mayoría de las ramas industriales trabajando 10% por debajo de 2023 y destacó los avances de la obra que dotará de energía a los parques industriales Polígonos I, II e Interpuertos; una iniciativa por la que la UISF trabajó durante 12 años y concretado a partir de "la convicción de los gobiernos provincial y municipal de considerar a la industria como un pilar fundamental para el desarrollo de la provincia".
El gobernador Maximiliano Pullaro. Foto: Luis Cetraro
Ante el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; la vicegobernadora Gisela Scaglia, los ministros de Producción, Gustavo Puccini, de Economía Pablo Olivares y de Medio Ambiente Enrique Estévez; el senador por La Capital Julio Paco Garibaldi y los secretarios de Industria de la Provincia Guillermo Beccani y de Producción Municipal Rosario Aleman; así como del presidente de Fisfe, Javier Martín; Fiereder destacó que el Área Metropolitana de La Capital es la segunda con mayor PBI de la provincia, donde conviven una gran diversidad de sectores económicos.
En su tradicional discurso, el titular de la Unión Industrial de Santa Fe resaltó la importancia decisiva que tiene en el sector manufacturero en la economía del centro norte de la provincia donde emplea a 50 mil trabajadores -1 de cada 4 asalariados formales de la región- en más de 2.300 establecimientos industriales de todas las ramas, que representan un tercio del total provincial.
"En el centro de la agenda"
Con actitud propositiva y a partir de las fortalezas y ventajas comparativas que tiene la provincia y en particular Área Metropolitana de Santa Fe, el titular de la UISF dijo que hoy el contexto global brinda una nueva oportunidad porque "los países desarrollados y aquellos en vías de serlo han vuelto a poner a la industria en el centro de su agenda", en particular a aquellas que tienen un alto contenido de valor agregado, caracterizada por la innovación y una mayor complejidad. Entre otros sectores destacó el de los biocombustibles, el de metalmecánica que "tiene el potencial de convertir a la región en un proveedor estratégico para las cadenas de valor del Oil & Gas y la minería", el del software, la producción de bienes de capital y la biotecnología.
Foto: Luis Cetraro
"Santa Fe posee una matriz productiva robusta, ideal para sumarse a esta dinámica global. Para lograrlo, debemos aprovechar uno de los activos más valiosos de nuestra Área Metropolitana: la gran cantidad de jóvenes universitarios per cápita. La meta es que estos talentos encuentren en las pymes locales el lugar ideal para desarrollar sus capacidades, fomentando el emprendedurismo industrial y tecnológico. A través de la inversión y la innovación, debemos conectar el talento de nuestros jóvenes con el potencial de nuestras pymes, y así, generar muchas más, aprovechando la heterogeneidad productiva que ya nos distingue", destacó en una parte del discurso.
Lejos de las quejas, el titular de la UISF propuso, para posicionar a Santa Fe como un polo atractivo para las inversiones, trabajar en conjunto entre provincia, intendentes y presidentes de comunas, senador y el sector productivo para ir solucionando algunas limitaciones que hoy existen como la demanda de suelo industrial y tecnológico en toda el Área, y la falta de energía suficiente en zonas estratégicas como el norte de la ciudad, las ciudades de Recreo y Monte Vera y el corredor de la Ruta 19. Para tener un diagnóstico exacto de las necesidades, la UISF junto con ADER está actualizando el relevamiento de necesidades de infraestructura productiva.
Previsibilidad
En ese contexto, con la importancia que tiene el sector manufacturero para la economía de la región, pidió construir "una Argentina previsible, con estabilidad macroeconómica, porque por más que hagamos la mejor política industrial, sin una macro ordenada, equilibrio fiscal a largo plazo y una balanza de pagos sin déficit, es inviable el desarrollo", al mismo tiempo que describió el contexto en el cual hoy están trabajando: tipo de cambio apreciado, apertura indiscriminada de importaciones, tasas de financiamiento que duplican o triplican la inflación y altos costos en las tarifas de energía, lo que hacen un panorama de mucha incertidumbre a corto plazo.
En la lista de situaciones contrarias por resolver, Fiereder enumeró los altos costos productivos, el costo laboral no salarial, la presión tributaria agobiante, las tasas de interés exorbitantes y la crónica falta de acceso a financiamiento competitivo que "dan por tierra con cualquier posibilidad de inversión, modernización o expansión de nuestras empresas, poniendo en riesgo constante la empleabilidad industrial". A estos sumó el cierre por parte de Nación de las secretarías de Industria y Comercio, y de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, "limitando las posibilidades de articulación público-privada y dejando vacante un espacio clave de promoción del desarrollo industrial del país".
Por el contrario, el titular de la UISF destacó iniciativas claves implementadas con el ministerio de Desarrollo Productivo como Tecnoindustria 4.0, el programa Impulsa y las mesas de trabajo como la de gas, petróleo y minería, conscientes de las oportunidades que estos sectores nos brindan a nivel global; al mismo tiempo que políticas económicas de la provincia, entre las que enumeró la de Estabilidad Fiscal; Factibilidad y Licencia Ambiental Digital y Programa "Exporta Simple". Mención especial tuvo la obra del puente de Santo Tomé y Santa Fe.
Finalmente, el titular de la UISF destacó una serie de actividades que impulsa la entidad, entre las que destacó el ciclo de capacitaciones Proyecta 360 junto con ADER, donde se abordan temas esenciales para los socios, desde finanzas y la situación internacional hasta ambiente e inteligencia artificial; la firma de un convenio con la UNL que pone a disposición de la industria el conocimiento de sus profesionales para desarrollar nuevos productos y estrategias; la firma de un convenio de colaboración con la Unión Industrial del Paraguay (UIP) para facilitar el intercambio comercial y la transferencia tecnológica y las alianzas con los parques productivos como el de Sauce Viejo, donde gestionan junto a CAMSFE el Instituto de Capacitación Manuel Belgrano, por donde ya han pasado más de 4.000 personas, incluyendo a mujeres y docentes de escuelas técnicas.
