Día de la Industria

"El mundo ha vuelto a poner en valor a la industria y Santa Fe tiene una matriz productiva ideal para sumarse"

El presidente de la UISF, Cristian Fiereder aseguró que el Área Metropolitana local tiene todas las ventajas necesarias para incorporarse con éxito al nuevo orden económico. Destacó las políticas que la provincia y la municipalidad tienen para el sector.