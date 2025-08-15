15 de agosto

La Unión Industrial celebra su 102 aniversario de compromiso con el desarrollo local

La UISF, con más de un siglo de historia, se ha destacado por su papel crucial en el avance industrial del interior del país, adaptándose a cambios globales. Hoy, se mantiene como un actor principal en la defensa de los intereses industriales, promoviendo la armonía entre factores productivos y el crecimiento regional.