La Unión Industrial celebra su 102 aniversario de compromiso con el desarrollo local
La UISF, con más de un siglo de historia, se ha destacado por su papel crucial en el avance industrial del interior del país, adaptándose a cambios globales. Hoy, se mantiene como un actor principal en la defensa de los intereses industriales, promoviendo la armonía entre factores productivos y el crecimiento regional.
Con una historia que se remonta a la Sociedad de Industriales, de Construcciones y afines de 1921, y su formalización como UISF en 1923. FOTO: Archivo El Litoral
La Unión Industrial de Santa Fe (UISF), una de las instituciones más antiguas y emblemáticas del sector en el país, celebra 102 años de trayectoria. Con una historia que se remonta a la Sociedad de Industriales, de Construcciones y afines de 1921, y su formalización como UISF en 1923.
La entidad ha sido un pilar fundamental en la defensa y promoción de la industria, especialmente la del interior del país. A lo largo de más de un siglo, la UISF ha navegado por los profundos y acelerados cambios globales, nacionales y regionales, manteniendo siempre su visión de ser una entidad gremial de excelencia.
La labor de la UISF no solo se limita a la representación; su compromiso es integral y abarca múltiples frentes. Su misión se centra en representar, promover y apoyar a las industrias de la región, con el objetivo de potenciar el crecimiento y desarrollo del sector en un contexto complejo y cambiante. Para cumplir con esta misión, la UISF implementa iniciativas estratégicas con objetivos claros.
Uno de sus pilares es el fomento de la industria y la protección de los intereses del sector. La entidad ejerce una representación activa para defender los intereses de sus asociados, tanto a nivel individual como colectivo. Además, busca propiciar la ética industrial y comercial, y promover la unidad de todo el empresariado industrial de la región.
En este sentido, la UISF no solo se enfoca en la prosperidad económica, sino también en el bienestar de la comunidad y de los colaboradores de la masa societaria.
La Unión Industrial de Santa Fe también cumple un rol esencial en la búsqueda de la armonía entre los factores productivos. A través de su diálogo con entidades representativas obreras, la UISF se esfuerza por encontrar soluciones a los conflictos y asegurar una aplicación uniforme de leyes y convenios colectivos.
Este enfoque colaborativo es fundamental para el aumento y mejoramiento de la producción industrial.
La UISF celebró en 2023 su aniversario n° 100.
El rol de la UISF en el futuro de la industria
A lo largo de su historia, la UISF ha puesto un énfasis particular en el análisis y la investigación de los grandes temas industriales, promoviendo un conocimiento profundo del sector. Además, ha sido una gran impulsora de la enseñanza técnica industrial, consciente de la necesidad de formar profesionales capacitados para el futuro de la industria.
La entidad también actúa como un nexo vital, intermediando entre sus asociados y entidades empresarias tanto nacionales como extranjeras, y auspiciando la creación de cámaras gremiales específicas. La UISF se mantiene vigilante ante las legislaciones sociales, laborales y económicas, defendiendo los intereses industriales en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
En sus 102 años, la UISF ha demostrado un compromiso firme con la ampliación de la participación del sector privado en el desarrollo industrial. Colaborando en la elaboración y aplicación de políticas industriales, la entidad ha impulsado iniciativas que buscan la consolidación y expansión efectiva de la industria nacional, reafirmando su rol como actor clave en el progreso de la región.
