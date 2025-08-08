Menos apoyo

Fisfe expresó su preocupación por el cierre de las secretarías de Industria y la de PyME

Señalan que reduce la capacidad del Estado para acompañar proyectos estratégicos de la economía nacional. "Eliminar políticas específicas dedicadas a estos sectores debilita el presente productivo y compromete seriamente el futuro del país", expresan en un comunicado.