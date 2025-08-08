Fisfe expresó su preocupación por el cierre de las secretarías de Industria y la de PyME
Señalan que reduce la capacidad del Estado para acompañar proyectos estratégicos de la economía nacional. "Eliminar políticas específicas dedicadas a estos sectores debilita el presente productivo y compromete seriamente el futuro del país", expresan en un comunicado.
La Federación Industrial de Santa Fe expresó su preocupación por la decisión del gobierno nacional de disolver la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y trasladar sus competencias al área de coordinación del ministerio de Economía de la Nación.
"Esta medida reduce drásticamente la capacidad del Estado para acompañar, fortalecer y proyectar a dos sectores estratégicos para la economía nacional", manifestó la entidad, al tiempo que recordó la importancia relativa que tiene el sector en la economía: representa el 21% del empleo formal privado, genera uno de cada tres pesos de recaudación fiscal y explica más del 80% de las exportaciones con valor agregado.
En la provincia de Santa Fe, en tanto, la importancia relativa de la industria manufacturera es decisivo en al estructura económica provincial porque representa el 28% del Producto y es el sector económico con mayor peso en la generación de valor agregado de economía provincial, siguiéndole en importancia el sector Agropecuario (20%) y el Comercio (18%). En 2024 Santa Fe aportó el 18,5% de las exportaciones del país, ubicándose en segundo lugar luego de la provincia de Buenos Aires (36,9%), de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.
El presidente, Javier Milei, ordenó el cierre de la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría Pyme, y las funciones pasarán al ámbito del Ministerio de Economía, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía a cargo de Pablo Lavirne, señaló un parte oficial del Palacio de Hacienda, "mientras continúa el proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento" y "los equipos de las Secretarías continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes".
El cierre de las secretarias de Industria y PyME implica para los industriales de la provincia "una señal negativa hacia un sector que, históricamente, ha sido motor del desarrollo, la innovación y el empleo de calidad en todo el país", sobre todo por el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas industriales que constituyen el 96,3% de las empresas del sector, generan el 45% del empleo registrado y explican el 91,3% de las firmas industriales exportadoras, además de ser "actores clave en el entramado social y productivo de cada región: empresas de origen familiar, arraigadas en sus comunidades, que han demostrado compromiso y resiliencia aún en contextos económicos adversos"
"Eliminar políticas específicas y estructuras dedicadas a estos sectores no solo debilita el presente productivo, sino que compromete seriamente el futuro del país. Para impulsar un desarrollo federal, sostenible e inclusivo, es imprescindible contar con una institucionalidad sólida, interlocutores claros y políticas públicas activas. Desde FISFE reiteramos que apostar por la industria nacional y sus PyMEs no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para construir una Argentina con trabajo, valor agregado y oportunidades en todo su territorio", termina el comunicado.
