Reconquista

Quedó inaugurado el sector de industria y comercio en la Expo Rural

La apertura del tramo de oradores estuvo a cargo de Santiago Guida, presidente del Ateneo Juvenil Reconquista, quien habló del el rol de los jóvenes, "tanto en el sector agropecuario como en el país en general. Desde nuestro lugar, estamos convencidos de que los jóvenes no somos únicamente el futuro, somos también el presente", marcó.