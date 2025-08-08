Ballet El Trébol deslumbra en Portugal y se prepara para un festival monumental en Islas Azores

El Ballet El Trébol continúa su exitosa gira por Europa y actualmente está dejando su huella en Portugal. Hace una semana, la prestigiosa compañía, dirigida por Víctor Recalde y Graciela Pons, comenzó su participación en el festival "Festarte", cerca de Oporto, un mega evento que reúne a grupos de danza de todo el mundo.
"Ya hace una semana que están en Portugal en el Festarte, distrito de Matosinho, Oporto. Habíamos estado hace 20 años en ese lugar. Tuvimos presentaciones, talleres, misas y celebraciones, los chicos están muy contentos", señaló la directora Graciela Pons, visiblemente emocionada.
Con 47 años de vida, el Ballet El Trébol ha recorrido escenarios de tres continentes, llevando la cultura de Argentina a cada rincón del mundo.
Visita de lujo
La delegación, que cuenta con sus músicos en vivo, también tuvo un recital especial en una iglesia y en el parque del festival, compartiendo la experiencia con artistas de otros países europeos. Durante su estadía, recibieron la visita de Juanjo Cura, el eximio tenor que vive en Vigo y fue director del coro El Trébol, quien compartió un emotivo momento con ellos.
Mega festival
La aventura europea no termina en Portugal. Este domingo, el ballet se trasladará a las Islas Azores para participar en el festival "Folk Azores", un evento monumental que los unirá con grupos de Austria, Grecia, Letonia, Rumania, Estados Unidos, España, Eslovaquia, Francia, Colombia, Ecuador, México, Filipinas y el país anfitrión.
"Es un festival monumental. Siempre nos reciben con mucho respeto, cariño y magia. Ballet El Trébol tiene un contenido de profunda solvencia en lo que hace, tiene una razón de ser lo que hacemos y eso es muy valorado. Se elaboró mucho cada instante de lo que se muestra en escena", manifestó Pons, destacando la calidad artística y la pasión de su equipo.
La delegación está conformada por 33 personas, incluyendo bailarines, músicos y asistentes, listos para seguir dejando en alto el nombre de El Trébol y la cultura argentina en cada escenario.
