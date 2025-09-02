Pullaro encabezó el acto del Día de la Industria Nacional en Santa Fe
El gobernador pidió consensos que trasciendan banderas políticas y permitan consolidar empleo y crecimiento. A su turno, la vicegobernadora Gisela Scaglia valoró el rol de los empresarios que “apuestan por la provincia con más trabajo y producción”. Desde la UISF valoraron las políticas productivas de la actual gestión provincial: “Estamos viendo un Gobierno que transforma el discurso en programas concretos y obras”.
Durante el discurso, Pullaro renovó su defensa del modelo productivo santafesino.
Allí renovó su defensa del modelo productivo santafesino y reclamó la construcción de un acuerdo político profundo que permita garantizar un horizonte de desarrollo y certezas para el sector. “La única manera de que la Argentina salga adelante es con un acuerdo productivo que consolide a nuestra industria y a nuestro campo, generando trabajo y desarrollo”, afirmó el mandatario santafesino.
En su discurso, el gobernador advirtió sobre el impacto de medidas nacionales que “ponen en riesgo al interior productivo”. En particular, cuestionó “el error de haber abierto las importaciones sin cuidar a la industria, lo mismo que ocurrió cuando se intentó subir retenciones”.
La vicegobernadora Gisela Scaglia agradeció el compromiso de los industriales con la provincia.
Además, defendió la competitividad del entramado local: “Es falso decir que nuestra industria no es competitiva; si quieren compararla con la de otros países, bajen los impuestos o subsidien como hacen en otros lugares”.
Eficiencia del Estado y obra pública
Pullaro insistió en que la administración provincial sostiene equilibrio fiscal sin frenar la inversión: “Podemos demostrar que Santa Fe tiene cuentas ordenadas y, al mismo tiempo, más obra pública para el desarrollo, gracias a programas de inversión público-privada que generan empleo y crecimiento”.
En ese marco, subrayó la necesidad de transparencia y eficiencia en la gestión estatal. “En la compra de medicamentos logramos pagar un 80 % menos que en cualquier farmacia, con un ahorro de 120 mil millones de pesos que se vuelcan a obra pública y financiamiento productivo”, subrayó.
La vicegobernadora Gisela Scaglia agradeció el compromiso de los industriales con la provincia. “El único camino para salir adelante es con más trabajo, más producción, más desarrollo regional y local. Nuestro desafío es defender a Santa Fe de quienes no tienen una política productiva y solo miran el orden fiscal”, sostuvo.
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, destacó las políticas provinciales. “Estamos viendo un Gobierno que transforma el discurso en programas concretos y obras. La industria no busca privilegios ni atajos, solo competir en condiciones justas. Valoramos la eficiencia y la articulación público-privada que se expresa, por ejemplo, en la obra eléctrica para Los Polígonos y la estabilidad fiscal que permite planificar”, señaló.
Fiereder también resaltó iniciativas conjuntas con el Ministerio de Desarrollo Productivo, como el programa Tecnoindustria 4.0, la simplificación de trámites ambientales y la ventanilla única digital, que agiliza gestiones.
Además valoró la concreción del Santa Fe Business Forum, que Provincia lleva adelante en estos días en Rosario. “Hoy vemos a un Estado que se ordena, que es eficiente, y eso lo reconocemos los industriales”, aseguró, antes de remarcar que “sin industria no hay nación”.
Políticas para sostener la producción
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ratificó que la gestión de Pullaro “no va a parar ni un segundo de impulsar acciones concretas en beneficio de la producción, el campo y la industria”. Y reclamó al Congreso Nacional que avance con leyes claves para el sector, como la de PyMEs y la de Biocombustibles.
Rosario Alemán, Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro, Cristian Fiereder y Gustavo Puccini.
Presencias
Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Pablo Olivares, y el de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; el rector de la UNL, Enrique Mammarella; el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín.
También estuvieron presentes los diputados provinciales José Corral y Mariano Cuvertino; el secretario de Coordinación y Transformación Digital, Mauricio Basso; la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana Molina; y la secretaria de Producción local, Rosario Alemán, entre otras autoridades y representantes del sector privado.
