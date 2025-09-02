En la Unión Industrial

Pullaro encabezó el acto del Día de la Industria Nacional en Santa Fe

El gobernador pidió consensos que trasciendan banderas políticas y permitan consolidar empleo y crecimiento. A su turno, la vicegobernadora Gisela Scaglia valoró el rol de los empresarios que “apuestan por la provincia con más trabajo y producción”. Desde la UISF valoraron las políticas productivas de la actual gestión provincial: “Estamos viendo un Gobierno que transforma el discurso en programas concretos y obras”.