Cuando el "Estado presente y ágil" toma deuda y mantiene el equilibrio

"El apego a la solvencia es condición de un Estado fuerte y presente, pero al mismo tiempo ágil y con espalda". Pablo Olivares planteó una fuerte definición política en el marco de Santa Fe Business Forum; añadió que "hemos mantenido equilibrio fiscal en 18 meses de gestión", en una provincia donde el precepto es "política de Estado".
El ministro de Economía de la provincia habló ante empresarios locales y del exterior, y también diplomáticos que asisten al Santa Fe Business Forum. Combinó componentes que suelen estar en uno y otro lado de la grieta argentina: deuda, infraestructura hecha por el Estado y compromiso con la estabilidad y la institucionalidad.
El funcionario de Pullaro se cuidó de mencionar a Juan Carlos Mercier o a Carlos Reutemann. Pero en un alegato implícito al rol de la política, recordó que "si la deuda ha sido siempre una variable crítica en la Argentina", Santa Fe "en 2001 honró puntillosamente" sus compromisos.
Según repasó, el stock total de deuda santafesina -el capital que se debe amortizar entre este año y el 2050- "representa menos del 7% de los recursos de un solo año, y los servicios de la deuda de Santa Fe representan 1,5% de los recursos anuales".
"Esto -insistió- nos permite contar con una estrategia simple: ser eficientes, que los costos operativos sean los mínimos indispensables, maximizar el excedente para autofinanciar la inversión y apalancar la inversión con recursos de financiamiento que podemos lograr por este nivel de solvencia y buen manejo de la deuda".
Tampoco mencionó Olivares esa palabra siempre reivindicada por la administración nacional. Pero afirmó -rescatando el "resultado positivo operativo"- que "lo que el Estado tiene como recurso corriente se maximiza para destinar a inversión. Cuanto más eficiente somos en el gasto operativo más nos va a quedar para poder apostar hacia el futuro en bienes de capital.
"Es política de Estado. Santa Fe es uno de los dos estados subnacionales que no conoce dos expresiones: default y reestructuración de la deuda", apuntó, para recordar que además del recurso propio está al día con "inversores y organismos multilaterales".
Señaló que Santa Fe tiene "un perfil de vencimientos que garantiza que en ningún año va a tener que hacer esfuerzos considerables. En los momentos de mayor nivel no se comprometen más del 2% de los recursos de un año", apuntó
El ministro repasó los créditos del Bid, Banco Mundial, Agencia Francesa para el Desarrollo, CAF, fondos de Kuwait, Abu Dabi, Saudí, el de la Opep. "Tenemos por vocación que cada una de las operatorias sea una carta de presentación para un futuro organismo y que cada gestión incorpore un socio más de financiamiento para desarrollar proyectos de manera concomitante".
Señaló además que el financiamiento -que incluye al mercado de capitales como tercera opción- tiene por destino gasoductos, rutas e infraestructura eléctrica. La red vial provincial tiene un tránsito medio diario de 900 mil vehículos; es una demanda intensa", apuntó.
"Potenciar industrias"
Más allá de detallar el sistema "exporta simple", el ministro Olivares aludió a "dos elementos de política, orientados a las inversiones: un programa de promoción industrial para incentivar radicación, relocalización, ampliación e incluso políticas de genero a través de beneficios tributarios que alcanzan exenciones por 10 años.
"Y una complementación en la adhesión al RIGI. Es una exención por 10 años de todos los impuestos provinciales (ingresos brutos, sellos, inmobiliarios) más estabilidad impositiva, cambiaria y normativa por 30 años".
El titular de la cartera de economía se presentó acompañado por Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos; Pablo Rangel, secretario legal y técnico del ministerio de Economía; Gonzalo Saglione, director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo; Pablo Gorbán, secretario de Política Económica y Pablo Domingo, director del control del agente financiero.
