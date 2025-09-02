Acuerdo político

“En Santa Fe nos ocupamos de lo importante: planificar, trabajar junto al sector privado y ser eficientes”

El gobernador de Santa Fe inauguró este martes el Foro de Inversiones del Santa Fe Business Forum 2025 en Rosario. Reclamó previsibilidad a la dirigencia nacional, y destacó el rol de la provincia como polo científico, tecnológico y productivo, con fuerte perfil exportador.