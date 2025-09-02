“En Santa Fe nos ocupamos de lo importante: planificar, trabajar junto al sector privado y ser eficientes”
El gobernador de Santa Fe inauguró este martes el Foro de Inversiones del Santa Fe Business Forum 2025 en Rosario. Reclamó previsibilidad a la dirigencia nacional, y destacó el rol de la provincia como polo científico, tecnológico y productivo, con fuerte perfil exportador.
El gobernador subrayó que solo con consensos entre dirigentes se puede fomentar inversión y generar empleo de calidad en la provincia.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó este martes un acuerdo político amplio para dar previsibilidad a la economía argentina. “Necesitamos estabilizar la macroeconomía para bajar la tasa de interés y el riesgo país”, expresó en la apertura del Foro de Inversiones del Santa Fe Business Forum 2025, que se desarrolla en La Fluvial de Rosario hasta el viernes 5 de septiembre.
Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, Pullaro dio inicio a la segunda jornada del evento que reúne a más de 40 fondos internacionales y 250 startups de sectores estratégicos. “Estas jornadas colocan a Santa Fe en un lugar distinto, en un momento en el que en Argentina predominan los gritos y el destrato entre dirigentes políticos. En la Provincia demostramos que estamos ocupados en lo importante: la planificación de políticas públicas, el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y la ejecución eficiente para lograr resultados”, subrayó.
El mandatario explicó que el foro busca “poner en contacto a empresas santafesinas con compradores internacionales para mostrar lo mejor que tenemos y crear nuevas compañías capaces de generar valor agregado”. En esa línea, señaló que el desafío es traducir esas oportunidades en crecimiento económico y empleo de calidad.
Pullaro hizo hincapié en que el clima de negocios depende de consensos básicos entre la dirigencia. “Solo a partir de un acuerdo político podremos estabilizar las variables macroeconómicas. Es la única manera de dar certeza y demostrar que Argentina puede cambiar”, insistió.
El gobernador durante la apertura del Foro de Inversiones del Santa Fe Business Forum 2025.
Santa Fe, polo científico y tecnológico
En su intervención, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó que el foro refleja “que detrás de cada santafesino del campo y la industria hay una industria del conocimiento, la ciencia, la tecnología y las startups”. Resaltó que la provincia destina recursos a la innovación y la biotecnología: “Queremos que este ecosistema siga creciendo porque vemos un gran potencial. Las inversiones son una pata fundamental de nuestro sistema productivo y, a través del foro, buscamos generar sinergias público-privadas que consoliden a Santa Fe como referente en la industria del conocimiento”.
Por su parte, Puccini remarcó que el objetivo de la Provincia es “transformar la matriz productiva diversa, con ocho rubros principales y cincuenta subrubros en cada clúster, para adaptarse a las demandas globales y ofrecer productos de calidad internacional”. Según el ministro, Santa Fe ocupa el tercer lugar en el país en cantidad de empresas y científicos, “lo que refleja una política sostenida de vinculación entre la producción y la ciencia, con recursos presupuestarios destinados al desarrollo del sector”.
Presentaciones y charlas temáticas que conectaron proyectos de alto impacto con capital privado.
Participación institucional y empresaria
La inauguración contó también con la presencia del secretario de Cooperación, Cristian Cunha; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; el senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino; intendentes, presidentes comunales, autoridades nacionales y provinciales, además de empresarios y representantes de distintos rubros productivos.
El encuentro se propone consolidar a Santa Fe como plataforma de vinculación global, articulando rondas de negocios, presentaciones de proyectos y charlas temáticas que conectan emprendimientos de alto impacto con capital privado.
Empresarios y representantes de startups locales durante las rondas de negocios del evento.
El Foro de Inversiones más grande del país
La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, resaltó que el Foro de Inversiones de Santa Fe es “el más grande de Argentina” y puso en valor el perfil exportador de la provincia. “De las 5.900 empresas radicadas en el territorio santafesino, 783 exportan actualmente”, detalló.
Asimismo, subrayó la infraestructura educativa y tecnológica que potencia al sector productivo: “Contamos con 14 universidades públicas y privadas, cuatro polos tecnológicos, seis clústeres de la economía del conocimiento y 30 centros de investigación. Santa Fe es un territorio que brinda oportunidades concretas de inversión y negocios”.
Con este escenario, el Gobierno Provincial busca posicionar a Santa Fe como epicentro del intercambio entre capital internacional y proyectos locales de base tecnológica y productiva, en un contexto donde la necesidad de previsibilidad macroeconómica es clave para atraer nuevas inversiones.
