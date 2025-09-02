Agenda

Santa Fe Business Forum: el segundo día arrancará con la inauguración del Foro de Inversiones y charlas destacadas

Este martes se completa la puesta en marcha del foro internacional organizado por el Gobierno Provincial y que combina rondas de negocios y encuentros entre startups y fondos de inversión. También se presentarán los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán sede en Rosario, Santa Fe y Rafaela.