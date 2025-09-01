Argentina aspira a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea a fin de año

Los acuerdos comerciales con dos bloques europeos y la demanda global de lo que Santa Fe produce -agroindustria, alimentos, maquinaria agrícola, conocimientos- fueron los motivos en los que el Subsecretario de Comercio e Inversiones de la Cancillería argentina, calificó de "estratégico" el Santa Fe Business Forum que se desarrolla en Rosario.
"Santa Fe es la segunda exportadora de bienes de la Argentina; el mundo demanda lo que Argentina produce y Santa Fe es protagonista de este potencial", afirmó el embajador Leandro Fernández Suárez. El diplomático señaló que la Argentina "aspira" a firmar el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea a fin del presente año, en la reunión de los presidentes del bloque sudamericano.
El gobernador Maximiliano Pullaro brindó un discurso a los presentes en el Santa Fe Business Forum.
Recordó que la UE tiene 450 millones de habitantes y es la tercera economía mundial. "Con el 15% del producto global, es el segundo mayor importador de bienes" del globo, expuso. Sería el acuerdo más "amplio y ambicioso en la historia de los dos bloques", subrayó.
Señaló que el segundo "hito" del año es el acuerdo con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), un bloque comercial formado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Dijo que la firma "tendrá lugar el 16 de septiembre en Río de Janeiro".
Creará en este caso un área de libre comercio de 290 millones de personas con un PBI combinado de US$ 4,3 billones de dólares, que ofrecerá "mejoras de acceso al mercado de más del 98% de nuestras exportaciones", apuntó el embajador.
Destacó que según las proyecciones oficiales, Vaca Muerta y la minería estarían añadiendo unos US$ 57 mil millones adicionales hacia 2033. Y resaltó que se suman a eso la exportación de "los servicios basados en el conocimiento, que el año pasado ya exportó US$ 9.300 millones".
Santa Fe, un actor clave en la economía nacional.
Citando el discurso de apertura de Maximiliano Pullaro y de su ministro de la Producción, Gustavo Puccini, apuntó que "compartimos el objetivo del crecimiento y el desarrollo del país, y esto tiene que ser impulsado por las provincias. Santa Fe es un pilar fundamental de este propósito para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".
El funcionario remarcó que los acuerdos comerciales internacionales y la apertura de mercados necesitan estabilidad macroeconómica. Y puso a disposición de los empresarios la red de "más de 150 representaciones diplomáticas" que disponen "información de mercado, asistencia logística y facilitación de conexiones comerciales", desarrollados en acuerdo con provincias y cámaras sectoriales.
Invitó a superar el estancamiento en materia de exportaciones argentinas, que están en el orden del 10,3% del PBI, para alcanzar niveles del 20% y 25%, como los mejores países de la región en este desempeño.
