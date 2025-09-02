Reclamó que se respete la libertad de expresión

Pullaro pidió al Gobierno nacional que “aclare las denuncias por corrupción”

El gobernador de Santa Fe exigió explicaciones por denuncias que involucran a funcionarios nacionales en presuntas irregularidades. “Es muy duro escuchar los audios de un funcionario del Gobierno hablando de corrupción y no tener una respuesta política ante eso”, advirtió. Además, planteó que el clima de negocios en el país depende de acuerdos sólidos.