"No son periodistas, es la mafia"

Bullrich denunció injerencia extranjera tras filtración de audios en Casa Rosada

La ministra de Seguridad calificó la grabación ilegal contra la secretaria general de la presidencia como una operación inédita. Sostuvo que se implementan estrictas medidas para evitar filtraciones en reuniones oficiales, prohibiendo el uso de celulares.