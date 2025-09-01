Bullrich denunció injerencia extranjera tras filtración de audios en Casa Rosada
La ministra de Seguridad calificó la grabación ilegal contra la secretaria general de la presidencia como una operación inédita. Sostuvo que se implementan estrictas medidas para evitar filtraciones en reuniones oficiales, prohibiendo el uso de celulares.
"Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos", aseveró Bullrich. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".
En diálogo con Radio Rivadavia, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión". Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.
La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie". Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno. "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", manifestó.
Javier Milei denunció una "operación de inteligencia ilegal" por los audios grabados a su hermana Karina.
Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono". Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de "la mafia". "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", concluyó.
Apuntó contra la difusión
Bullrich, lanzó una dura ofensiva contra los responsables de filtrar los audios de Karina Milei, asegurando que "no son periodistas" sino parte de una "mafia" que busca desestabilizar al Gobierno. Calificó la grabación ilegal dentro de la Casa Rosada como un hecho "inédito e increíble".
Según supo Noticias Argentinas, en una entrevista con el periodista Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Bullrich explicó por qué, a su criterio, la difusión del material no es un acto periodístico. "Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si dice: ‘Lo voy a pasar 60 días seguidos’, está siendo parte de un intento de desestabilización", sentenció la ministra.
La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada.
Bullrich enmarcó el episodio dentro de una "operación de inteligencia ilegal" con fines desestabilizadores. "No podemos ser ingenuos. Todo esto pasa mientras intentan mover la economía, subir el dólar, paralizar el Congreso", afirmó, y vinculó los "ataques con audios" a los "ataques con piedras" que sufre el oficialismo.
Respuesta de Rial
El periodista Jorge Rial, cuyo programa en C5N y su canal de streaming han sido centrales en la difusión de los escándalos, recogió el guante y le respondió directamente a través de sus redes sociales. Acusó al gobierno de Javier Milei de ir "directo contra la libertad de prensa y expresión" y calificó la denuncia oficial como una "intolerable amenaza".
Rial desestimó la teoría de una conspiración y aseguró que las filtraciones no son más que el reflejo de la "propia interna" del Gobierno. Lejos de retroceder, advirtió que es "imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado" y concluyó: "Hacemos Periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia".
Asimismo, contó en su programa de radio, un auto Ford Falcon estacionó en la puerta de su casa, provocándole una sensación de inseguridad que lo hizo rememorar los tiempos de la última dictadura militar.
“Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, expresó Rial, que destacó que no fue el único sorprendido en su cuadra: “Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio”.
