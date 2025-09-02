Charla motivacional

"Chapu" Nocioni en Santa Fe Business Forum: "Podemos tener una Generación Dorada de empresas y capital humano"

El campeón olímpico brindó una charla sobre esfuerzo y resiliencia en contextos de alta exigencia, en el encuentro organizado por Provincia. “El deporte y el emprendedurismo van de la mano”, afirmó en La Fluvial.