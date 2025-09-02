"Chapu" Nocioni en Santa Fe Business Forum: "Podemos tener una Generación Dorada de empresas y capital humano"
El campeón olímpico brindó una charla sobre esfuerzo y resiliencia en contextos de alta exigencia, en el encuentro organizado por Provincia. “El deporte y el emprendedurismo van de la mano”, afirmó en La Fluvial.
En el marco del Santa Fe Business Forum, que organiza el Gobierno Provincial, el exjugador de la NBA y campeón olímpico Andrés “Chapu” Nocioni, brindó una charla motivacional dirigida a emprendedores.
En el marco del Santa Fe Business Forum, el exjugador de la NBA y campeón olímpico en Atenas 2004, Andrés “Chapu” Nocioni, brindó una charla motivacional dirigida a emprendedores, en la que compartió reflexiones sobre liderazgo, resiliencia y el valor de construir desde el esfuerzo colectivo. Allí fue saludado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.
La actividad se desarrolló este martes en La Fluvial con la moderación de Mariano Mayer, referente de Arcap (Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla). El encuentro convocó a jóvenes empresarios, representantes del ecosistema tecnológico y autoridades provinciales, bajo el lema “Liderazgo, motivación y trabajo en equipo”.
Durante su intervención, Nocioni trazó paralelismos entre el deporte de alto rendimiento y el mundo emprendedor: “Nosotros, como deportistas, en algún momento fuimos emprendedores. Creamos nuestra propia marca, nuestra propia empresa. Esa experiencia se puede volcar en eventos tan importantes como este para Santa Fe y para el país”.
En diálogo con la prensa, el exbasquetbolista destacó el valor de generar espacios de intercambio y formación: “Me gusta estar en estos eventos, creo que son importantes. Tenemos una experiencia de vida que puede ayudar, sobre todo a gente que está iniciando procesos de crecimiento. El deporte y el emprendedurismo van de la mano”.
Romper barreras
Consultado sobre el contexto económico argentino, Nocioni fue claro: “Hace años que escucho que tenemos potencial. En algún momento tenemos que romper esa barrera y demostrarlo. Si la política y la gente empujamos todos para el mismo lado, podemos tener una Generación Dorada, pero de empresas y capital humano”.
Andrés Nocioni fue saludado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia.
También se refirió al rol del Estado en la creación de condiciones favorables: “Siempre hay que tener políticas que ayuden al proceso. Si hay políticas inclusivas, participativas, que generen ámbitos saludables para el desarrollo, eso va a permitir que tengamos buen deporte y buenas empresas”.
Santa Fe Business Forum 2025
La participación de Nocioni se enmarca en la agenda del Santa Fe Business Forum 2025, organizado por el Gobierno de Santa Fe, que reúne a más de 1.000 empresas, 250 compradores internacionales y 40 fondos de inversión, consolidando a la provincia como plataforma estratégica de innovación y desarrollo productivo.
El evento continúa con paneles, rondas de negocios y presentaciones de casos de éxito, reafirmando el compromiso de la provincia con el impulso al talento local, la articulación público-privada y la generación de oportunidades para el crecimiento sostenible.
