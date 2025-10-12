Turismo nacional

Fin de semana largo: más turistas, menos gasto y estadías más cortas

El fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural mostró cifras mixtas: más movimiento turístico que en 2024, pero con estadías más breves y un gasto más moderado. CAME informó que los viajes se planificaron a último momento y predominó el turismo de cercanía.