Para evitar errores y estafas

Turismo en alerta: expertos aconsejan utilizar la inteligencia artificial solo como “guía inicial”

Dos turistas pagaron 160 dólares para visitar un lugar que solo existe en el imaginario digital de los chatbots. Otros planifican viajes y reciben informaciones erróneas que pueden significar un peligro para los viajeros. Una guía para aprovechar las ventajas de la IA sin poner la seguridad en juego.