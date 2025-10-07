Alerta en Sao Paulo

Investigan tres muertes por intoxicación con metanol en Brasil

Al menos onceo comercios han sido cerrados y más de 10.000 botellas de vodka han sido incautadas por las autoridades. No está claro si la contaminación fue intencional o accidental, y se pide a la gente que evite consumir bebidas alcohólicas sin etiquetas, sellos de seguridad o timbres fiscales.