Ya son al menos 11 las víctimas fatales por ingerir licor adulterado en Barranquilla

Una tragedia sacude a la ciudad de Barranquilla, Colombia, tras confirmarse la muerte de al menos 11 personas y la hospitalización de otras ocho por una intoxicación masiva con un licor adulterado conocido como “cococho”. El suceso ha puesto en alerta a la ciudad, generando una campaña de advertencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia.
Las autoridades sanitarias y la policía investigan el origen de la bebida adulterada, mientras la comunidad y los familiares de las víctimas exigen respuestas y acciones contundentes para prevenir futuros incidentes. La Policía informó que cada botella se vendía a 50 centavos de dólar y que las víctimas eran en su mayoría personas en situación de calle.
Por el momento, el licor adulterado dejó como saldo 11 víctimas fatales y la hospitalización de otras ocho.
"Síntomas graves de intoxicación"
El fatídico episodio comenzó a manifestarse la noche del martes, 23 de septiembre, cuando las primeras víctimas empezaron a ser trasladadas de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla por miembros de la Policía Metropolitana.
El primer paciente en llegar, identificado como Emérito Alberto Miranda Ospino, de 47 años, ingresó sin signos vitales, lo que encendió las alarmas del personal médico. Según reportó el toxicólogo Agustín Guerrero, a cargo del tratamiento de los afectados, la situación se tornó crítica rápidamente con la llegada de más personas con síntomas graves de intoxicación.
"Llegaron en un estado muy crítico. El primero llegó prácticamente sin signos vitales y, a pesar de las maniobras de reanimación, falleció al ingresar, lo que nos alertó a todo el personal", explicó el doctor Guerrero a medios locales.
La escena se agravó con la llegada de otros dos hombres que, a pesar de ingresar con vida, murieron poco después. La afluencia de pacientes con síntomas similares, como visión borrosa, dolores intensos y espuma en la boca, confirmó la sospecha de una intoxicación masiva.
Las primeras víctimas empezaron a ser trasladadas de urgencia al Nuevo Hospital Barranquilla.
Un testimonio que causa escalofríos
Un testigo que presenció el traslado de las víctimas relató al diario El Heraldo la dolorosa escena: "Venían doblados, con espuma en la boca. Se veía clarito. Estaban todos desorientados. Los trajeron en carretillas". Este relato gráfico subraya la gravedad de la situación y el rápido deterioro de la salud de los afectados.
Las autoridades han logrado entrevistar a algunos de los sobrevivientes, quienes confirmaron haber consumido tanto bebidas como alimentos en un lugar no especificado, lo que coincide con la sintomatología clínica.
Elías Manuel Rivera, hermano de uno de los sobrevivientes, expresó su angustia a la prensa: "No me lo han dejado ver. Me dicen que está en UCI. Hablé con él anoche y le dije que dejara de tomar. Me respondió: 'No, tranquilo, mi hermano'". El testimonio refleja el dolor y la incertidumbre que atraviesan las familias de las víctimas.
Las investigaciones médicas apuntan al metanol, conocido como alcohol de madera, como el agente causal de la intoxicación. El toxicólogo Guerrero detalló que este químico es un componente común en bebidas adulteradas y su consumo puede tener un efecto retardado, lo que dificulta la detección temprana.
Los síntomas iniciales, como un dolor de cabeza y malestar general, pueden confundirse con una resaca severa. Sin embargo, con el paso de las horas, el cuadro se agrava con visión borrosa, ceguera y acidosis metabólica, que pueden resultar fatales.
Las investigaciones médicas apuntan al metanol como el agente causal de la intoxicación.
La tragedia ha llevado a las autoridades sanitarias a emitir una alerta a la ciudadanía para que eviten comprar y consumir alcohol en establecimientos no autorizados, especialmente durante esta temporada de festividades. La vigilancia se ha intensificado en toda Barranquilla para localizar y desmantelar los puntos de venta de este tipo de licor adulterado.
La comunidad y los familiares de los fallecidos esperan que las investigaciones avancen rápidamente y se castigue a los responsables de esta tragedia. La muerte de estas personas no solo es una pérdida lamentable, sino también una advertencia urgente sobre los peligros del mercado negro de bebidas alcohólicas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.