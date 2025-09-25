El comportamiento de América Latina ante la ONU, según los analistas especializados
De acuerdo a los mensajes, gestos y discursos de sus máximos representantes, los países latinoamericanos expresaron su posición en el marco de la Octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas. En tiempos de guerras y conflictos de muy difícil resolución y enfoque, la relación con Estados Unidos marca a fuego la situación actual de la mayoría de ellos.
Los jefes de gobierno de Brasil, España, Chile y Colombia participaron en un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU, del que también son parte Uruguay y México: "En defensa de la democracia, lucha contra el extremismo". Ángel Colmenares/EFE/DW
La octogésima Asamblea de la ONU tiene lugar en medio de altas tensiones diplomáticas y militares entre Estados UnidosyVenezuela, de una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, además de las guerras en la Franja de Gaza y en Ucrania, entre otros conflictos regionales y mundiales.
"Nuestra soberanía y democracia son innegociables", insistió el presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, ante la ONU.
Y en ausencia, por ejemplo, del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que permaneció en su país en medio de protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
América Latina se muestra "como ha estado en la última década: fragmentada, sin articulación política y por lo tanto debilitada en los foros internacionales", comenta Elayne Whyte, ex viceministra de Exteriores y ex embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas.
Sin embargo, opina la diplomática costarricense, la mayoría de los países latinoamericanos sí coinciden en la defensa de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: la igualdad jurídica de los Estados, el respeto a la independencia política y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso y la amenaza del uso de la fuerza y la no interferencia en los asuntos internos de los Estados.
"Sin Brasil no va a funcionar"
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el multilateralismo y la lucha contra el cambio climático y lanzó duras críticas a la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitando mencionar su nombre, destaca el politólogo y latinoamericanista alemán Peter Birle, director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín.
"Solo me gusta hacer negocios con gente que me cae bien", comentó Trump en su propia intervención y anunció un encuentro con Lula la próxima semana, entretanto confirmado por el Palacio de Planalto.
"Tuvimos una excelente química', agregó el mandatario estadounidense sobre un cruce informal con Lula en la ONU. Una "afirmación ridícula" de cara a sus "posturas diametralmente opuestas", afirma Birle.
Lo que explica que el tema se haya viralizado como meme en Brasil. "No sé si Trump entiende poco a poco que Brasil no es Panamá, en el sentido de que ese chantaje de él no va a funcionar", compara amargamente el politólogo alemán.
Y acto seguido se refierió sobre todo a la imposición de aranceles para presionar contra el juicio por golpismo al ex presidente Jair Bolsonaro. "Nuestra soberanía y democracia son innegociables", insistió Lula ante la ONU. "Trump quiere, de alguna manera, contener a China en América Latina. Y eso, por supuesto, sin acercarse a Brasil, no va a funcionar", advierte Birle.
"Rigurosidad y claridad" en torno a Venezuela
Luiz Lula da Silva condenó también ante la ONU los ataques de Estados Unidos a las lanchas con civiles en el Caribe, calificándolos de "ejecuciones extrajudiciales". Criticó el uso de la "fuerza letal" fuera de conflictos armados, defendiendo la integridad territorial de Venezuela.
Y lo hizo con una "rigurosidad y claridad" apegada a los principios fundamentales de las relaciones internacionales, reconoce la internacionalista costarricense Elayne Whyte. La misma que se echó en falta para defender "la pureza del proceso electoral en Venezuela el año pasado", lamenta.
Y recuerda que el respeto de los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional, que la habilita para ejercer investigaciones y emitir criterios.
"Brasil pudo haber tenido un papel mucho más protagónico en definir una historia distinta para el destino de Venezuela en el año 2024, en lugar de haberle dado tiempo al régimen para consolidar ese que hoy conocemos como un fraude electoral", evalúa en retrospectiva Whyte, hoy profesora de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos.
Los "amigos"
Posicionados con "un alineamiento incondicional con Estados Unidos", aparecen "los amigos de (Donald) Trump" en la región: el presidente de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele. Así lo observó Peter Birle, director del Instituto Iberoamericano de Berlín.
En el caso de Milei, alineado también con Israel y con un estilo igualmente confrontativo, "criticó más duramente incluso que el propio Trump a Naciones Unidas", añade el latinoamericanista alemán. Mientras tanto, el Tesoro estadounidense anunciaba una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central de la República Argentina de 20.000 millones de dólares.
Estilos diplomáticos distintos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a Donald Trump, con un "estilo más confrontativo", "más ácido", "menos institucional", coinciden los expertos. Denunció la política antidrogas de Estados Unidos.
Se refirió a la necesidad de acción global contra la crisis climática. Y condenó -como ha hecho repetidamente Lula- el "genocidio" en Gaza. Lanzó un llamado a "unir Ejércitos y armas" para "liberar a Palestina", conformando un "Ejército de la salvación del mundo votado por las Naciones Unidas y sin veto".
Una propuesta "bastante populista y poco realista, por lo menos en este momento", opina el politólogo Peter Birle.
Con estilo más conciliatorio, el presidente chileno, Gabriel Boric, criticó, como sus pares brasileño y colombiano, las políticas de Trump, evitando igualmente mencionarlo, pero llamando "mentira" que "debemos combatir" a la negación del cambio climático del presidente estadounidense ante la ONU.
'Hoy el mundo necesita voces fuertes y claras que defiendan el compromiso de ¡Democracia, siempre!, sin matices, sin excusas', dijo también Boric, incluyendo en su crítica, como ya es su costumbre, a los autoritarismos de izquierda de la región, valora Birle.
Próxima Secretaría General... ¿para una mujer?
Los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) emitieron un comunicado conjunto, en el que respaldan que el próximo secretario general de la ONU, sucesor del portugués António Guterres, sea de la región, en aplicación del principio de "balance geográfico equitativo" y para "fortalecer la diversidad".
El recordatorio lo hicieron también la presidenta peruana Dina Boluarte y su homólogo chileno Gabriel Boric, quien presentó oficialmente la candidatura de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
"Es el tiempo de América Latina y del Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación", señaló Boric.
El nombre de Bachelet ha sonado como posible candidata en los últimos meses, junto al de la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan -mejor vista por Estados Unidos-, y al de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.
Desde su fundación en 1945, la ONU no ha tenido nunca una mujer al mando, algo en lo que también insistió Boric. Y solo un latinoamericano ha ocupado el puesto: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.
Frente a estas y otras críticas a la ONU, la diplomática y acedémica costarricense Elayne Whyte recuerdó: "Naciones Unidas no es un ente independiente, sino solamente un marco de acción colectiva de los Estados. Entonces, lo que Naciones Unidas es o no es, simple y llanamente, es el reflejo de lo que los Estados acuerden".
Protestas contra Noboa en Ecuador
El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de alrededor de sesenta detenidos en las protestas convocadas por el movimiento indígena Conaie contra el Gobierno y expresó su sorpresa por la presencia de ciudadanos extranjeros entre los manifestantes.
"Tenemos alrededor de 59 o 60 personas detenidas", señaló Reimberg, al recordar que entre ellas figuran dos venezolanos, presuntamente miembros del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional catalogada como "terrorista" por el Gobierno de Daniel Noboa.
Soldados patrullan las calles para evitar bloqueos de carreteras tras la supresión de las subvenciones al diésel.
Los dos venezolanos, contra los que se dictó prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto "terrorismo" y que -según el Gobierno- entraron de forma irregular en Ecuador- fueron detenidos el lunes en la ciudad andina de Otavalo, hasta donde se desplazó este miércoles el presidente Noboa.
El lunes, ataques contra un destacamento policial en medio de las protestas, dejaron daños en su infraestructura, así como vehículos policiales y particulares incendiados.
Nuevo impulso a favor de Ucrania
Rusia consideró este miércoles un error que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliente a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por el Ejército ruso.
"El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares... Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea", respondió el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
"Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio", escribió Trump en su plataforma Truth Social (destacando en mayúsculas la palabra "recuperar") luego de hablar con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Esto supone un cambio abrupto e inesperado de la postura de Trump, que hasta ahora había defendido que Ucrania tendría que renunciar a parte de su territorio para negociar la paz.
"Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!", añadió, sin dar más detalles. Zelenski, que iba a ser el segundo en hablar desde la tribuna de oradores de la Asamblea General de la ONU, después del español Pedro Sánchez, elogió los comentarios de Trump como un "gran cambio".
(*) Nota original de Rosa Muñoz Lima, adaptada para su publicación en El Litoral.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.