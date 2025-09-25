Donald Trump divide las aguas

El comportamiento de América Latina ante la ONU, según los analistas especializados

De acuerdo a los mensajes, gestos y discursos de sus máximos representantes, los países latinoamericanos expresaron su posición en el marco de la Octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas. En tiempos de guerras y conflictos de muy difícil resolución y enfoque, la relación con Estados Unidos marca a fuego la situación actual de la mayoría de ellos.