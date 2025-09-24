Milei en la ONU

"Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil"

El presidente habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reivindicó la soberanía sobre las Malvinas, criticó el rol actual de la ONU y elogió a Donald Trump. Hubo baja participación presencial en el recinto.