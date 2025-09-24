"Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil"
El presidente habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reivindicó la soberanía sobre las Malvinas, criticó el rol actual de la ONU y elogió a Donald Trump. Hubo baja participación presencial en el recinto.
Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS/Jeenah Moon
El presidente Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena internacional con su segundo discurso ante la Asamblea General de la ONU. Desde el atril del organismo multilateral, denunció el avance de un “gobierno supranacional de burócratas” y defendió las libertades individuales como bandera irrenunciable.
“Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil”, sentenció Milei, al trazar un contraste con gestiones anteriores y enarbolar su ideario liberal-libertario. La escena ocurrió en un salón con escasa presencia de representantes internacionales.
Críticas al sistema multilateral
El mandatario cuestionó el rol actual de Naciones Unidas y sus organismos dependientes. “El exitoso modelo de cooperación entre Estados-Nación fue reemplazado por uno donde burócratas internacionales pretenden decirnos qué hacer”, disparó.
En esa línea, sostuvo que Argentina “no acompañará nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales ni la violación de derechos naturales”, y reivindicó la política exterior adoptada por su administración: “Hemos votado en consecuencia”.
Milei durante su discurso en la ONU. Foto: Reuters
Reclamo por Malvinas y guiño a Trump
Hacia el final de su exposición, Milei dedicó un pasaje especial a la causa de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”, afirmó.
También invitó al Reino Unido a reanudar el diálogo en el marco de la resolución 2065 de la ONU. A lo largo del discurso, no faltaron elogios hacia Donald Trump, con quien comparte afinidad ideológica.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá este miércoles una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington.
Según precisó el portavoz en su cuenta oficial de la red social X, el encuentro se llevará a cabo a las 14:30 hora local (15:30 de Argentina), en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos junto a parte de su equipo económico y político.
El presidente Javier Milei y la representante del FMI, Kristalina Georgieva. Gentileza
La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.
Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales, aunque esta será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
