En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 24 de septiembre en Argentina

Tras el encuentro en Nueva York, el funcionario de Washington afirmó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.