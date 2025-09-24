En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 24 de septiembre en Argentina

El martes cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, misma situación que con el Blue. En el Nación bajó a $1.385 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 24 de septiembre.
Continúa la agitada semana con nuevos anuncios de Bessent, cambios en el Riesgo País y el discurso de Milei en la ONU.
El martes cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, misma situación que con el Blue. En el Nación bajó a $1.385 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 24 de septiembre.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.390 y $ 1.410 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.338 y el Contado con Liquidación en $ 1.391.
“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, expresó Bessent en su cuenta de X.
Tras el encuentro en Nueva York, el funcionario de Washington afirmó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.
“Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, agregó en redes sociales el equiparable a Luis Caputo en Estados Unidos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.