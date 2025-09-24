#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 24 de septiembre en Argentina

Continúa la agitada semana con nuevos anuncios de Bessent, cambios en el Riesgo País y el discurso de Milei en la ONU.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 13:04
 / 
Por: 

El martes cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, misma situación que con el Blue. En el Nación bajó a $1.385 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 24 de septiembre.

Minuto a minuto

Miércoles 24.09

10:06 A cuánto abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.390 y $ 1.410 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.338 y el Contado con Liquidación en $ 1.391.

Miércoles 24.09

10:04 Bessent adelantó un swap de 20.000 millones de dólares y compra de bonos argentinos

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, expresó Bessent en su cuenta de X.

Tras el encuentro en Nueva York, el funcionario de Washington afirmó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

“Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, agregó en redes sociales el equiparable a Luis Caputo en Estados Unidos.

Miércoles 24.09

09:57 Así cerró el dólar este martes

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro