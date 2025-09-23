#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 23 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue cayó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este martes.

Las cotizaciones en bancos mostraron fuertes retrocesos generalizados.
 17:53
 / 
Por: 

El mercado cambiario se tiñó de rojo este martes 23 de septiembre. Las principales cotizaciones de bancos, junto al dólar blue y el MEP, cerraron con retrocesos que reflejaron la presión vendedora y la incertidumbre en los mercados.

Así cerró el dólar

Las cotizaciones en bancos mostraron caídas significativas. El Nación cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, mientras que el Provincia quedó en $1.325 y $1.385. En el Santander, los valores fueron $1.335 y $1.385, y en el Galicia, $1.315 y $1.375.

El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos operaron en $1.330 y $1.390, en tanto que el Macro lo hizo en $1.340 y $1.390. En el Credicoop, el dólar terminó en $1.325 y $1.375. Bica cerró en $1.333 y $1.388, el ICBC en $1.345 y $1.390, y el BBVA en $1.335 y $1.390.

El blue se mantuvo en los valores de inicio de jornada.El dólar blue retrocedió $65 en la jornada del martes.

Dólar MEP

El MEP no pudo sostener los avances recientes y cerró en $1.391,88 para la compra y $1.393,50 para la venta, con una caída de 2,59%. La brecha con el oficial sigue acotada, aunque se mantuvo la volatilidad durante toda la rueda.

El MEP termina la semana con una leve suba.El dólar blue retrocedió $65 en la jornada del martes.

Dólar blue

El paralelo tuvo un fuerte retroceso y finalizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja diaria de 4,41%. El spread frente al oficial en bancos se achicó, reflejando la presión bajista del mercado informal.

