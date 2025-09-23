Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 23 de septiembre

El mercado cambiario se tiñó de rojo este martes 23 de septiembre. Las principales cotizaciones de bancos, junto al dólar blue y el MEP, cerraron con retrocesos que reflejaron la presión vendedora y la incertidumbre en los mercados.
El mercado cambiario se tiñó de rojo este martes 23 de septiembre. Las principales cotizaciones de bancos, junto al dólar blue y el MEP, cerraron con retrocesos que reflejaron la presión vendedora y la incertidumbre en los mercados.
Las cotizaciones en bancos mostraron caídas significativas. El Nación cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, mientras que el Provincia quedó en $1.325 y $1.385. En el Santander, los valores fueron $1.335 y $1.385, y en el Galicia, $1.315 y $1.375.
El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos operaron en $1.330 y $1.390, en tanto que el Macro lo hizo en $1.340 y $1.390. En el Credicoop, el dólar terminó en $1.325 y $1.375. Bica cerró en $1.333 y $1.388, el ICBC en $1.345 y $1.390, y el BBVA en $1.335 y $1.390.
El MEP no pudo sostener los avances recientes y cerró en $1.391,88 para la compra y $1.393,50 para la venta, con una caída de 2,59%. La brecha con el oficial sigue acotada, aunque se mantuvo la volatilidad durante toda la rueda.
El paralelo tuvo un fuerte retroceso y finalizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja diaria de 4,41%. El spread frente al oficial en bancos se achicó, reflejando la presión bajista del mercado informal.
