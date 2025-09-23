Apoyo en la ONU

Trump respaldó la reelección de Javier Milei: “Nunca los defraudará”

Durante la reunión bilateral en Nueva York, el expresidente de EE.UU. publicó un fuerte mensaje en redes sociales. Elogió la gestión económica de Milei, lo calificó de “luchador y ganador” y expresó su “respaldo completo y total” para los comicios presidenciales de 2027.