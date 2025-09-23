Trump respaldó la reelección de Javier Milei: “Nunca los defraudará”
Durante la reunión bilateral en Nueva York, el expresidente de EE.UU. publicó un fuerte mensaje en redes sociales. Elogió la gestión económica de Milei, lo calificó de “luchador y ganador” y expresó su “respaldo completo y total” para los comicios presidenciales de 2027.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, difundió un mensaje en redes sociales para expresar su respaldo total a Javier Milei. Lo hizo en simultáneo con el inicio de la reunión bilateral entre ambos líderes, que se desarrolla en la sede de la ONU en Nueva York.
El posteo de Trump tras el encuentro con Milei. Foto: El Litoral
En su publicación, Trump elogió el liderazgo de Milei al frente del gobierno argentino y afirmó que ha “devuelto la estabilidad a la economía” tras heredar un “desastre total” por parte de la gestión anterior.
Trump pidió profundizar la relación bilateral
Además de destacar el vínculo personal que mantiene con el mandatario argentino, Trump consideró que ambos países están “en increíbles caminos de éxito” y dijo esperar que continúen trabajando juntos para profundizar la alianza entre Argentina y Estados Unidos.
El agradecimiento de Milei a Trump. Foto: EL
“Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador. Tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. Nunca los defraudará”, cerró el republicano en su posteo.
Trump respaldó totalmente a Milei. Foto: Reuters
Impacto en un momento político y financiero sensible
El mensaje de respaldo llega en una semana clave para el gobierno argentino. La Casa Rosada atraviesa una etapa de tensión tras la derrota en Buenos Aires y busca cerrar un nuevo paquete financiero con el apoyo estadounidense.
La presencia de Milei en Nueva York tiene como objetivo negociar un préstamo de emergencia que permita afrontar los vencimientos de deuda de los próximos 15 meses y fortalecer las reservas del Banco Central.
Milei tras la reunión con Trump. Foto: El Litoral
Ofensiva geopolítica y la sombra de China
Además de los aspectos económicos, el viaje también tiene una dimensión geopolítica. Según fuentes oficiales, uno de los ejes del acuerdo es bloquear la ofensiva china en la región, vinculada a proyectos de infraestructura, telecomunicaciones y minería.
El propio Trump hizo alusión indirecta a la rivalidad global al comparar al expresidente argentino con Joe Biden, a quien calificó como “el peor presidente en la historia” de su país.
La comitiva de Milei y el cronograma en la ONU
El presidente argentino viajó acompañado por su hermana Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Luis Caputo (ministro de Economía) y Luis Petri (ministro de Defensa). El canciller Gerardo Werthein ya se encontraba en Manhattan.
Antes del encuentro con Trump, el republicano estuvo reunido con António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas. Recién después se concretó la bilateral con Argentina.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.