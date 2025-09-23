El discurso de Trump en la ONU: presiones a Europa, Palestina y el fallo del teleprompter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el segundo en hablar este martes en la 80° Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York.
Durante 57 minutos, el presidente de Estados Unidos fue el segundo en hablar durante la Asamblea General de la ONU, luego de la apertura de Lula da Silva.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el segundo en hablar este martes en la 80° Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York.
Luego del turno inicial de Lula da Silva, presidente de Brasil, llegó el momento del estadounidense, quien con sus 57 minutos estableció la mayor extensión de un discurso suyo ante las Naciones Unidas.
La disertación estuvo marcada por la presiones a Europa respecto a las relaciones comerciales con Rusia, las fallas en el control de la migración y los dramas de transversalidad en la ONU, con la ruptura de una escalera mecánica y su teleprompter como ejemplos servidos para su discurso.
“No me importa hacer este discurso sin teleprompter, porque no funciona”, dijo, afirmando que seguía contento de estar en la sala de la Asamblea General y agregó: “Solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas”.
El presidente Donald Trump comenzó su discurso ante las Naciones Unidas alardeando sobre sus logros domésticos, entre ellos sus resultados en materia económica y la reducción de los cruces fronterizos ilegales.
“Hoy, tras solo ocho meses de mi Gobierno, somos el mejor del mundo, y no hay otro país que se le acerque”, declaró Trump al comienzo de su discurso.
“Estados Unidos tiene la fortuna de tener la economía, las fronteras, el ejército, las amistades y el espíritu más fuertes de cualquier nación sobre la faz de la tierra”, continuó. “Esta es, sin duda, la época dorada de Estados Unidos”.
Trump mencionó su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz, al decir que “todos” creen que lo merece por sus intentos por promover la paz en todo el mundo.
“Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros”, dijo Trump, después de repetir que puso fin a múltiples guerras. “Pero para mí, el verdadero premio serán los hijos e hijas que vivan para crecer con sus madres y padres, porque millones de personas ya no mueren en guerras interminables y gloriosas”, agregó el presidente estadounidense.
Trump describió el creciente impulso a una solución de dos Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas como una “recompensa” para Hamas, y volvió a pedir un alto el fuego y el fin del conflicto en Gaza.
“Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente a un Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus atrocidades”, declaró Trump durante su discurso ante los líderes de la Asamblea General.
Las declaraciones de Trump responden directamente al anuncio de varios países europeos sobre el reconocimiento de un Estado palestino durante una cumbre en la Asamblea General de la ONU celebrada el lunes. Esta medida, en gran medida simbólica, profundizó el aislamiento internacional de Israel y no cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
Reconocer un Estado palestino, afirmó Trump, “sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre, incluso si se niegan a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego”.
El residente de la Casa Blanca también reprendió duramente a las naciones europeas por seguir comprando petróleo y gas rusos, y declaró que no aplicará nuevas sanciones a Moscú por la guerra en Ucrania hasta que Europa suspenda sus compras.
“Es vergonzoso, y fue muy vergonzoso para ellos cuando me enteré”, dijo Trump. “Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, estamos perdiendo mucho tiempo”.
Las naciones europeas han reducido drásticamente sus compras de petróleo a Rusia desde su invasión de Ucrania, pero continúan comprándole gas natural. Dos países, Hungría y Eslovaquia, representan la mayor parte de las compras europeas de petróleo ruso.
Trump identificó a China e India como los principales financistas de la guerra en curso al seguir comprando petróleo ruso, pero acusó a las naciones europeas de contribuir también.
Enumeró los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán; Camboya y Tailandia; Israel e Irán; India y Pakistán; Ruanda y la República Democrática del Congo; Egipto y Etiopía; y Serbia y Kosovo como si hubieran sido resueltos completamente por su gestión sin recibir colaboraciones ni "llamados" por parte de la ONU.
Trump anunció que su Gobierno encabezará una iniciativa internacional para hacer cumplir la Convención sobre Armas Biológicas mediante un sistema de verificación con inteligencia artificial.
Trump afirmó que la convención, que prohíbe el desarrollo, la producción y la adquisición de armas biológicas, se reunirá con los principales líderes mundiales y será pionera en un sistema de verificación con IA en el que todos puedan confiar.
“Mientras buscamos reducir la amenaza de las armas peligrosas hoy, también hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas”, declaró Trump ante la Asamblea General de la ONU, donde también instó a “cesar el desarrollo de armas nucleares”.
“Veo armas tan poderosas… simplemente no podemos usarlas jamás. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin”, declaró Trump. “No habría Naciones Unidas de la que hablar. No habría nada”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.