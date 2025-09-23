Expectativas

Jornada positiva en los mercados en la previa del encuentro Milei - Trump

Pasado el mediodía el dólar oficial (Banco Nación) se cotizaba a menos de $1.400, luego de superar los $1.500 la semana anterior. La reunión bilateral entre los presidentes se produciría durante la tarde de este martes. El miércoles, el mandatario argentino estará en la ONU.