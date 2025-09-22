Súper martes en Nueva York

Milei encara el viaje a Estados Unidos tras el fuerte apoyo del gobierno de Trump

El secretario del Tesoro de EE.UU habló por redes sociales y se desplomó el dólar al tiempo que se dispararon las acciones argentinas y cayó el Riesgo País. El FMI mostró “satisfacción” por el respaldo de Scott Bessent.