Swap y compras de divisas o de deuda: las opciones de Estados Unidos para Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó este lunes un adelanto de lo que puede ser el temario de la bilateral entre su mandatario Donald Trump y el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó parte del temario del encuentro entre Milei y Trump.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó este lunes un adelanto de lo que puede ser el temario de la bilateral entre su mandatario Donald Trump y el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.
En el hilo de X se incluyen parte de las propuestas que Washington analiza para el envío de dólares a Buenos Aires, en el marco de las negociaciones ya adelantadas por Milei el pasado viernes en Córdoba.
“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”, inicia el comunicado de Bessent.
“Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”, agrega en la segunda publicación, ya con bocetos de lo que podría contemplar el acuerdo.
“Seguimos confiando en que el apoyo del Presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina”, se extiende el secretario del Tesoro y agrega en relación a su visita al país: “Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Milei”.
El propio Milei agradeció por la misma vía: “Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY”.
El martes a las 12:45, Milei tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos. Más tarde, a las 20:00, participará de una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.
Previamente, en la misma jornada para a las 10:45, el argentino asistirá al discurso de Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas. Al día siguiente, el miércoles a las 12:45, será el turno de su propia intervención en el mismo foro.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.