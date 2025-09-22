Kristalina Georgieva celebró el respaldo de EE.UU. a la Argentina

Kristalina Georgieva celebró este lunes en redes sociales el apoyo expresado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, hacia la Argentina.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional valoró el apoyo expresado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, hacia el gobierno de Javier Milei.
Kristalina Georgieva celebró este lunes en redes sociales el apoyo expresado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, hacia la Argentina.
La directora gerente del FMI destacó que dicho respaldo es esencial para impulsar políticas "en beneficio del pueblo", mediante políticas de estabilización de las negociaciones de asistencia financiera.
“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, expresó Georgieva en X.
Bessent señaló que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” para la Argentina, incluyendo medidas como líneas de swap, compras directas de divisas estadounidenses, e incluso la compra de deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.
El anuncio de la autoridad norteamericana ocurre en medio del complejo escenario económico, marcado por la fragilidad de las reservas y la tensión cambiaria tras el revés electoral bonaerense y las sucesivas derrotas legislativas.
El presidente Javier Milei expresó su gratitud en redes sociales: "Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York".
También el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su agradecimiento, citando la publicación con una larga fila de banderas argentinas, en señal de entusiasmo por el respaldo. Además, en otro tuit escribió: "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!", agregó luego.
Asimismo, el mandatario celebró en Casa Rosada con los miembros de su gabinete el gesto de la administración de Trump. Temprano por la mañana recibió en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al asesor presidencial, Santiago Caputo.
Cabe mencionar que Javier Milei tiene previsto mantener una bilateral con Donald Trump y Scott Bessent este martes, donde se presume que se podrá avanzar con los detalles de la asistencia financiera proclamada.
También está previsto para este mismo martes un encuentro entre la titular del Fondo Monetario Internacional y el presidente argentino en el viaje que emprenderá por la tarde-noche de este lunes a los Estados Unidos.
Hasta el cierre de la semana pasada, ninguna de las reuniones figuraban en la agenda de los funcionarios debido a que el mandatario tenía intenciones de emprender su doceava visita a Estados Unidos para participar del Debate General de la Asamblea General de la ONU.
Originalmente estaba en los planes partir durante la noche del domingo con la idea de llegar a Nueva York, el lunes a las 9.30. Sin embargo, según acusan en Casa Rosada, el mandatario prefirió acotar su salida y reprogramó la partida para este lunes a las 20.30, incluso evalúa recortar actividades y retornar antes al país.
Se espera que la delegación arribe a primera hora del martes, con intención de reunirse con par estadounidense Donald Trump y concretar el encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.
El libertario estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, quien ya se encuentra en Estados Unidos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.