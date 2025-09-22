#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 22 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo fuertes bajas, el blue retrocedió y el MEP sufrió una caída abrupta durante la jornada de este lunes.

Los bancos registraron bajas generalizadas en todas sus pizarras.
 18:36
Por: 

El mercado cambiario tuvo un lunes de retrocesos generalizados. El dólar en los bancos cayó con fuerza, acompañado por un desplome del MEP que perforó los $1.430, mientras que el blue también bajó hasta $1.475 en la venta.

Así cerró el dólar

Las principales entidades mostraron bajas significativas: Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos ofrecieron la divisa a $1.425, con caídas de -6,56%. En el Banco Nación la venta cerró en $1.430, retrocediendo -5,61%. ICBC cayó a $1.435 (-6,21%) y Banco Provincia terminó en $1.450 (-4,92%).

Otras entidades también ajustaron a la baja. BBVA vendió a $1.450 (-4,92%), Banco Galicia a $1.460 (-4,26%) y Santander a $1.470 (-3,61%). En la misma línea, Banco Credicoop cerró en $1.470 (-3,29%) y Banco Bica lo hizo en $1.479 (-3,02%). Macro ofreció la divisa en $1.485 (-2,62%).

Estas iniciativas responden a la presión del Banco Central.El MEP sufrió una caída del -8,61% y perforó los $1.430.

Dólar MEP

El dólar MEP fue el más golpeado de la jornada. La cotización cerró en $1.426,63 para la venta, con una fuerte caída de -8,61% respecto al viernes. Se trató de uno de los desplomes más pronunciados en lo que va del mes, con un spread mínimo de apenas $1,63.

Reducir las comisiones que hasta ahora se aplicaban a las transferencias internacionales en moneda extranjera.El dólar blue bajó $45 y cerró a $1.475 en la venta.

Dólar blue

En el mercado paralelo, el blue retrocedió $45 y terminó la jornada en $1.475 para la venta y $1.455 para la compra. La baja fue de -2,96%, con un spread de $20.

