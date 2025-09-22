Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 22 de septiembre

El mercado cambiario tuvo un lunes de retrocesos generalizados. El dólar en los bancos cayó con fuerza, acompañado por un desplome del MEP que perforó los $1.430, mientras que el blue también bajó hasta $1.475 en la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo fuertes bajas, el blue retrocedió y el MEP sufrió una caída abrupta durante la jornada de este lunes.
Las principales entidades mostraron bajas significativas: Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos ofrecieron la divisa a $1.425, con caídas de -6,56%. En el Banco Nación la venta cerró en $1.430, retrocediendo -5,61%. ICBC cayó a $1.435 (-6,21%) y Banco Provincia terminó en $1.450 (-4,92%).
Otras entidades también ajustaron a la baja. BBVA vendió a $1.450 (-4,92%), Banco Galicia a $1.460 (-4,26%) y Santander a $1.470 (-3,61%). En la misma línea, Banco Credicoop cerró en $1.470 (-3,29%) y Banco Bica lo hizo en $1.479 (-3,02%). Macro ofreció la divisa en $1.485 (-2,62%).
El dólar MEP fue el más golpeado de la jornada. La cotización cerró en $1.426,63 para la venta, con una fuerte caída de -8,61% respecto al viernes. Se trató de uno de los desplomes más pronunciados en lo que va del mes, con un spread mínimo de apenas $1,63.
En el mercado paralelo, el blue retrocedió $45 y terminó la jornada en $1.475 para la venta y $1.455 para la compra. La baja fue de -2,96%, con un spread de $20.
