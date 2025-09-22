En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 22 de septiembre en Argentina

La semana cerró con cierta estabilidad tras días de fuertes corridas, pero con expectativas de cambios en el dólar oficial y el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, cifras en las que abre este lunes 22 de septiembre.
