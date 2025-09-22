#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 22 de septiembre en Argentina

La semana comienza con liberación de retenciones al campo, pretensiones de préstamos estadounidense y la expectativa tras días de corridas.

Imagen ilustrativa. Nueva jornada marcada por la expectativa.
 12:14
Por: 

La semana cerró con cierta estabilidad tras días de fuertes corridas, pero con expectativas de cambios en el dólar oficial y el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, cifras en las que abre este lunes 22 de septiembre.

Minuto a minuto

Lunes 22.09

09:08 El dólar en cada banco el cierre del viernes

