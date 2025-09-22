Pullaro y Llaryora pidieron que la eliminación de las retenciones sea definitiva y no transitoria

El reciente anuncio del gobierno nacional de eliminar las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre generó un fuerte rechazo entre los gobernadores de la principal zona productiva del país, por ser una medida transitoria.
Con el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a granos hasta el 31 de octubre, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, criticaron la medida. La calificaron de "insuficiente" y "transitoria", exigiendo una política de Estado que brinde previsibilidad al sector, ya que el "plan platita" y las decisiones con fines electorales no fortalecen la economía real.
Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como el de Córdoba, Martín Llaryora, y la vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, coincidieron en que la medida, aunque bienvenida, resulta insuficiente por ser transitoria y carecer de previsibilidad.
Los mandatarios de la región expresaron sus críticas a través de las redes sociales, reclamando una política de Estado de largo plazo en lugar de una decisión que calificaron como "electoralista".
En sus publicaciones en la red social X, los referentes de las provincias agroexportadoras destacaron la falta de previsibilidad que genera una medida con fecha de vencimiento. Maximiliano Pullaro sostuvo que la eliminación de las retenciones "no debe ser para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales".
El gobernador de Santa Fe sostuvo que las retenciones deben eliminarse "por convicción y no por necesidad", buscando políticas que beneficien genuinamente a los productores y les permitan invertir con confianza.
Por su parte, Gisela Scaglia utilizó un tono similar al señalar que "nos duele la falta de previsibilidad", haciendo hincapié en que la actividad agrícola no se resuelve en 30 días. Si bien celebró la baja de retenciones como una buena noticia, la vicegobernadora enfatizó que "no alcanza con medidas transitorias ni electoralistas".
Scaglia comparó la decisión con un "plan platita con el campo", una estrategia que considera perjudicial para el desarrollo productivo a largo plazo.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó a las críticas, señalando que la medida no debe ser una "especulación financiera o electoral". Llaryora sostuvo que "la Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos", reiterando que el lema debe ser "es con el campo, no contra el campo".
El mandatario cordobés demandó un plan productivo integral que fomente la inversión, el empleo y dinamice las economías regionales de forma sostenida en el tiempo.
