Tras el anuncio del gobierno nacional

Pullaro y Llaryora pidieron que la eliminación de las retenciones sea definitiva y no transitoria

Con el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a granos hasta el 31 de octubre, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, criticaron la medida. La calificaron de "insuficiente" y "transitoria", exigiendo una política de Estado que brinde previsibilidad al sector, ya que el "plan platita" y las decisiones con fines electorales no fortalecen la economía real.